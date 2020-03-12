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Минск пытается решать вопросы вооружения с минимальной опорой на Москву

12.03.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Постепенное расхождение белорусской и российской политик безопасности достигло значительного уровня. И на фоне нового конфликта вокруг интеграционных процессов можно ожидать устойчивого снижения взаимодействия Минска и Москвы в оборонной сфере.

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К тому же предпосылки для этого созданы. В первую очередь — самим Кремлем. Например, через импортозамещение белорусских компонентов в российской военной продукции, жесткие условия поставок вооружений, а также неготовность учитывать уязвимое положение Минска по отношению к НАТО и пр.

Национальная безопасность

Как отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра», Беларусь уже сейчас стремится выстраивать максимально самодостаточную оборонную политику, на что указывают не только заявления нового руководства Министерства обороны, но и проекты оборонной отрасли.

Правда, они обращают внимание на тот факт, что новоназначенные министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Александр Вольфович анонсировали довольно консервативные программы: акцент сделан на работе с людьми (обучение, обеспечение бытовых условий и пр.) и поддержание в надлежащем состоянии имеющейся техники. О схожих аспектах говорил и замначальника Генштаба — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко. Главным достижением он назвал создание «компактных, мобильных вооруженных сил» с новым поколением офицеров и лучшей подготовкой личного состава. По его словам, «сегодня ни численность Вооруженных Сил, ни количество военной техники принципиального значения не имеют… на первый план выходят сила, быстрота, оперативность передачи информации и ее качество»,  а новый План обороны Беларуси «направлен не на классическую оборону в общем ее понимании, а на предотвращение возможной агрессии и войны».


Вместе с тем продолжается техническое оснащение армии.  Так,  29 февраля первый полет совершили недавно приобретенные самолеты Су-30. Накануне выяснилось, что Россия, вероятно, поставляет Беларуси самолеты Су-30 не только без предоставления кредита, но и по предоплате. Эта деталь многое объясняет в усилиях Минска решать вопросы вооружения с минимальной опорой на Москву. 

Региональная безопасность

В начале февраля администрация президента США предложила выделить в новом финансовом году, который начнется в октябре, 170 млн долларов на военную помощь Европе и Евразии, в основном для борьбы с влиянием России. Эти деньги должны получить Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва. Также предлагается поддержать страны континента в их отказе от российского оружия. 

Хотя сами предлагаемые Вашингтоном восточноевропейцам средства минимальны, эта линия ложится в ЕС на довольно благодатную почву, и именно последний, вероятно, профинансирует эти начинания, в том числе благодаря давлению восточноевропейцев. 

Но и в Западной Европе американская линия не вызывает сопротивления. В феврале, сразу после своего визита в Варшаву, французский президент Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО и подчеркнул, что «наша безопасность в долгосрочной перспективе гарантирована союзом с Соединенными Штатами Америки». Он также прибавил, что страны ЕС не могут оставаться «наблюдателями» во «все более опасном мире» и возмутился, «почему оборона до сих пор не является приоритетным пунктом бюджета» в этих странах. Макрон назвал «тяжелой ошибкой» то, что ЕС слишком занимался вопросами общего рынка и допустил переход портов, автомагистралей, аэропортов и энергосетей в руки инвесторов из России и Китая.

Прогноз

Эксперты «Минского диалога» считают, что Беларусь будет вынуждена реагировать на демонстративные маневры и наращивание сил стран НАТО и Украины вдоль своей границы, хотя несомненно не разделяет позиции Кремля по данному вопросу. Для этого Минск воспользуется имеющимися возможностями для непровокационных мер, например, наращивая пограничные и территориальные войска, прилагая усилия в направлении реализации более широких взаимных мер доверия.


Ситуация в регионе останется относительно стабильной. Польша и Украина продолжат наращивать свою военную мощь, но их собственной экономической базы явно для этого не хватает, а внешние акторы не склонны вкладывать в это сколь-нибудь значительные средства. 
 
Теги: Минск
 
 
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Постепенное расхождение белорусской и российской политик безопасности достигло значительного уровня. И на фоне нового конфликта вокруг интеграционных процессов...
 
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