Об итогах VIII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси рассказывает председатель Шарковщинского районного объединения профсоюзов Игорь Викторович Малюгин

Источник материала: Клiч Радзiмы

В Минске прошел VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси. На нем был избран председателем ФПБ Михаил Орда, подведены итоги работы Федерации профсоюзов за пять лет и определены основные направления работы в будущем.

Участие в работе Съезда принял Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава государства отметил высокую роль профсоюзного движения в нашей стране, а также высказал мнение относительно выдвигаемых инициатив и требующих решения вопросов.

О чем говорили и как обозначенные направления работы будут реализовываться в будущем, нам рассказал делегат VIII Съезда ФПБ Малюгин Игорь Викторович.

— На Съезде поднимались и обсуждались те вопросы и направления, которые волнуют людей, наших членов профсоюза. Вся наша работа строится в тесном взаимодействии с трудовыми коллективами, начиная от законотворческой деятельности, вопросов трудоустройства и заканчивая решением каких-то частных вопросов: будь то конфликтная ситуация с нанимателем или просто проблема бытового характера.

Создание первичных профсоюзных организаций на частных предприятиях – это одно из приоритетных направлений для нас в будущем. И это тот момент, на который особое внимание обратил Глава государства. И здесь есть некоторые сложности. Часто руководство частных предприятий настроено против создания профсоюзной организации. Может быть, не до конца понимают, что все-таки мы больше стараемся выступать не как конфронтующие стороны, а как социальные партнеры. Ведь все вопросы можно решить в конструктивном диалоге. Еще часто бывает, что профсоюз воспринимают исключительно как какой-то развлекательный, культурно-массовый сектор. Но это далеко не так. Ведется серьезная коллективно-договорная работа, работа по охране труда. И это не только защита работников, но и в какой-то степени подсказки нанимателю, как сделать условия труда на производстве лучше. В конечном счете, от этого выигрывают и работники, и наниматель.

Будет продолжена работа и по мониторингу цен. Эта та тема, которая наиболее волнует людей. В прошлом году по инициативе ФПБ был создан Экспертный совет по вопросам цен и тарифов. В его состав вошли представители Федерации профсоюзов, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального банка и Белстата. Каждый месяц мы, профсоюзы, информируем участников совета о результатах нашего мониторинга – на какие продукты и товары в магазинах растут цены. Эти данные собираются и анализируются во всех регионах нашей страны, в том числе и в нашем районе. Могу сказать, что если сравнивать январь 2020 года с декабрем 2019-го потребительские цены на многие продукты питания остались на прежнем уровне. Однако был отмечен рост цен на молочную продукцию, морковь, свеклу, яйца, гречневую крупу, помидоры и огурцы. Вместе с тем, дешевле стали свинина и овсяная крупа.

Федерация профсоюзов давно выступает за внесение изменений в пенсионное законодательство. И это та инициатива, которую Президент на Съезде поддержал. Сегодня действует уравнительный принцип, что на наш взгляд, неправильно и несправедливо. Механизмы начисления пенсии должны мотивировать людей работать лучше, должны мотивировать их к профессиональному росту. Каждый человек должен быть уверен в том, что его пенсия будет соответствовать его трудовым заслугам.

Также люди поднимают проблему начисления пенсий тем, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. Мы считаем, здесь есть определенный дисбаланс.

Человек продолжает работать, отчисляет один процент от своей заработной платы в фонд, наниматель также продолжает платить за него взносы в Фонд социальной защиты населения. Но при этом его пенсия не пересчитывается.

Федерация профсоюзов выступала с инициативой по усовершенствованию системы антикризисного управления на предприятиях, а также создания спецфонда по выплате заработной платы работникам предприятий-банкротов. В последние годы мы видим тенденцию, что все большее количество таких организаций накапливают долги по заработной плате.

Сегодня в стране нет механизмов, которые позволили бы вернуть, компенсировать работникам хотя бы частично их заработок. Люди оказываются в очень сложной ситуации. Они лишились работы, не получили заработную плату. И при этом еще потеряли часть своего страхового стажа, а значит, не могут рассчитывать на достойную пенсию.

В связи с тем, что сейчас рынок труда стремительно меняется, одни предприятия, закрываются, появляются новые, проходят процессы модернизации и реструктуризации, именно сегодня требуется совершенствование законодательства в данном вопросе. Вместе с Министерством экономики, Министерством финансов Федерация профсоюзов разработала концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты при банкротстве организаций.

На Съезде много внимания было уделено и развитию регионов. Это важный для нас вопрос. Как правило, в маленьких городах достаточно большой дефицит качественных рабочих мест. В первую очередь из-за того, что там практически не осталось промышленных предприятий. В результате люди уезжают в областные центры, в столицу. Эту тему ФПБ неоднократно поднимала и на заседаниях Национального совета по трудовым и социальным вопросам. И в 2019 году правительством было принято постановление № 689 «Об утверждении плана развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития». Но нам здесь на месте с местными органами власти тоже следует выработать свой четкий план по развитию нашего города и района.

В 2019 году производственный травматизм вырос по отношению к 2018. Это неутешительная статистика и вопрос по усилению работы по профилактике производственного травматизма остро стоит для профсоюзов.

Мы видим, что основными причинами травматизма со смертельным исходом являются:

— невыполнение нанимателями должностных обязанностей по созданию здоровых и безопасных условий труда;

— нарушение самими потерпевшим трудовой дисциплины, требований правил охране труда;

— допуск потерпевшего к работе без обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Также, среди причин травмирование работников, недостатки и износ оборудования, эксплуатация неисправных и устаревших машин и механизмов, несовершенство технологического процесса.

Нынешний год — особенный для нашей страны. Это год 75-летия Великой Победы. Федерация профсоюзов всегда проводила и продолжит активную работу по сохранению нашей истории, нашей памяти. Все знают о благоустройстве мемориального комплекса «Курган Славы», над которым шефствует ФПБ. В августе прошлого года там был установлен легендарный самолет-штурмовик «Ил-2». А в этом году в честь 75-летия Победы экспозиция музея военной техники под открытым небом будет дополнена боевой машиной «Катюша».