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Свобода духа и эстетика 60-х. Показываем, какой интерьер в «трешке» создали минские дизайнеры

12.03.2020 09:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская студия Atelier Prototipi создала оригинальный дизайн интерьера трехкомнатной квартиры в столице. Он отсылает как минимум к 60-м годам ХХ века и прибрежным морским пейзажам. Смотрите, как это все дело выглядит.


Студия Atelier Prototipi основана Алексеем Климовым и Евгением Черкасом. Своему новому проекту они дали название Caramel Blue. Речь идет о «евротрешке» с вот такой планировкой:


— При планировании интерьерного пространства мы подчинились естественному движению света, позволяя ему беспрепятственно скользить и проникать в самые дальние места. Жилые комнаты ориентированы на восток. Гостиная с кухней обращены широкими окнами на запад, — говорят в студии.

Мягкий синий цвет стен и потолок оттенка мокрого песка в прихожей и гостиной напоминают фрагмент морского пейзажа.



А вот дизайн кухни, специально разработанный для этого проекта, является попыткой переосмысления мебельного искусства 60-х годов ХХ века.



Жилые комнаты же оформлены в светлых тонах. В студии поясняют, что их клиентам хотелось получить нейтральные жилые помещения, где контраст освещенности определяется только игрой естественного света.




— Разрабатывая проект, мы использовали разнообразную палитру материалов. Особое внимание уделено столярным изделиям, таким как шкафы в холле, шпонированный стеллаж с радиусными элементами в гостиной, гардеробный шкаф в детской, — говорят в Atelier Prototipi.



В отдельных предметах мебели использован мрамор как наиболее живой материал, реагирующий на изменения света. А низкий горизонтальный комод в детской комнате вообще полностью изготовлен из дымчатого мрамора.



— Общее увлечение искусством позволило нам с заказчиками сделать тщательный выбор картин, чтобы создать неуловимое ощущение свободы духа. Благодаря смеси палитр и фактур — дерева, латуни и камня — интерьер ощущается единым и теплым, — рассказывают в студии.

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Разрабатывая проект, дизайнеры использовали разнообразную палитру материалов.
 
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