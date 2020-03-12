              На дорогах – сельскохозяйственная техника!

Источник материала: Кобринский вестник





В период проведения посевной кампании в дорожном движении участвует специализированная сельскохозяйственная техника – трактора в сцепке скрупногабаритным навесным оборудованием.

Движение данной техники отмечается на интенсивных участках улиц и дорог, в том числе республиканского значения. Водители данного транспорта зачастую игнорируют требования инструкции по эксплуатации такой техники, в которой предписано использование таких агрегатов с маячками оранжевого света и оборудование транспорта исправной световой сигнализацией, а также необходимым обозначением в соответствии с требованиями Правил дорожного движения (щиты – «Негабаритный груз», «Тихоходное транспортное средство»). Кроме того, имеются факты участия в дорожном движении аналогичной техники, конструктивные особенности которой не позволяют осуществлять демонтаж жаток и транспортировку их на тележках. Данные факты негативно влияют на обеспечение дорожной безопасности и создают риски совершения автомобильных аварий.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными при попутных и встречных разъездах с негабаритной сельскохозяйственной техникой. Приступайте к выполнению маневров опережения или обгона только на открытых и хорошо просматриваемых участках автодорог, при этом следует неоднократно убедиться в отсутствии приближающегося на встречу транспорта, учитывать габариты техники.

Александр ПОЛЕТИЛО, старший госавтоинспектор ОГАИ ОВД Кобринского райисполкома.