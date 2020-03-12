За месяц подросток в Минске совершил десяток преступлений

Источник материала: Аргументы и факты

15-летний учащийся колледжа по ночам воровал выручку и товар из магазинов и заведений общепита, сообщает МВД. Хищения он совершал не один: иногда привлекал к этому 14-летнего восьмиклассника, иногда – 18-летнюю знакомую, которая нигде не работает и не учится.

В конце января парни смогли войти в помещение кафе и украли 500 рублей. В начале февраля в другом районе столицы они, разбив стекло, проникли в торговый павильон на рынке и добыли 70 рублей. Через несколько дней фигуранты взломали сразу три магазина, не оборудованных сигнализацией. Из двух ничего не взяли, а из третьего вынесли товар почти на 900 рублей. На следующее утро оперативники уголовного розыска вышли на них, а похищенное обнаружили дома у старшего подельника.

Несмотря на профилактическую работу ИДН и уголовное преследование за кражи, подростки не думали исправляться, а совершили еще и хулиганство: в городе разбили стекло в припаркованном автомобиле.

После этого 15-летний подросток решил скрыться, предварительно украв деньги у собственной матери. Он «за бутылку» уговорил незнакомца взломать дверь кладовой в родительской квартире, где лежали семейные сбережения. Из тайника юноша забрал около 800 белорусских рублей в разной валюте и отправился на такси в Гомель. Но сыщики снова его задержали.

В начале марта на заседании комиссии по делам несовершеннолетних приняли решение направить 15-летнего подозреваемого в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В ту же ночь он вместе с 18-летней знакомой обворовал две торговые точки. Добыча - около 600 рублей.

Сейчас 15-летний подросток водворен в ИВС. В отношении всех троих участников возбуждены уголовные дела.