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Заключительный этап КМ по биатлону отменен. Нужно объяснять почему?
Источник материала: Tut.by
Власти Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы распространения коронавируса,
Гонки должны были пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта. Оргкомитет соревнований сообщил, что гонки не переносятся и не откладываются.
«В первую очередь нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендацию властей.
Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии», — сказала генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.
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Власти Осло приняли решение отменить заключительный этап.
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