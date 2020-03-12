Заключительный этап КМ по биатлону отменен. Нужно объяснять почему?

Источник материала: Tut.by

Власти Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы распространения коронавируса, передает sports.ru.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Гонки должны были пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта. Оргкомитет соревнований сообщил, что гонки не переносятся и не откладываются.

«В первую очередь нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендацию властей.

Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии», — сказала генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.