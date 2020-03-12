Сначала запустили зрителей, потом вывели. В Финляндии своеобразно борются с вирусом на биатлоне

Источник материала: Tut.by

Как сообщает в своем телеграм-канале российский комментатор Дмитрий Губерниев, этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдет без зрителей.



Фото: Reuters

Организаторы долгое время совещались относительно целесообразности проведения соревнований, а в это время трибуны начали заполнять зрители. За полтора часа до старта было принято провести соревнования без болельщиков. Зрителей начали выводить со стадиона.

Скорее всего, весь этап пройдет при пустых трибунах.