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Сначала запустили зрителей, потом вывели. В Финляндии своеобразно борются с вирусом на биатлоне
Источник материала: Tut.by
Как сообщает в своем
Организаторы долгое время совещались относительно целесообразности проведения соревнований, а в это время трибуны начали заполнять зрители. За полтора часа до старта было принято провести соревнования без болельщиков. Зрителей начали выводить со стадиона.
Скорее всего, весь этап пройдет при пустых трибунах.
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Как сообщает в своем телеграм-канале российский комментатор Дмитрий Губерниев, этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдет без зрителей.
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