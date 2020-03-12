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В Польше первая смерть от коронавируса: в Познани умерла 57-летняя женщина
12.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
57-летняя женщина умерла в городской больнице в Познани в четверг. Состояние ее было крайне тяжелым с самого начала поступления в больницу,
Пациентка с симптомами дыхательной недостаточности была доставлена в городскую больницу в воскресенье. Первые результаты теста исключили грипп, а последующие показали, что это может быть
Женщина страдала хроническими заболеваниями.
Муж и дочь женщины также инфицированы коронавирусом. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
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57-летняя женщина умерла в городской больнице в Познани в четверг. Состояние ее было крайне тяжелым с самого начала поступления в больницу, сообщает Wyborcza. ...
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