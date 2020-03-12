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В Польше первая смерть от коронавируса: в Познани умерла 57-летняя женщина

12.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

57-летняя женщина умерла в городской больнице в Познани в четверг. Состояние ее было крайне тяжелым с самого начала поступления в больницу, сообщает Wyborcza.

В Польше первая смерть от коронавируса: в Познани умерла 57-летняя женщина

Пациентка с симптомами дыхательной недостаточности была доставлена ​​в городскую больницу в воскресенье. Первые результаты теста исключили грипп, а последующие показали, что это может быть коронавирус.

Женщина страдала хроническими заболеваниями.

Муж и дочь женщины также инфицированы коронавирусом. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Всего в Польше по состоянию на сегодняшнее утро 44 случая коронавируса.

 
 
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  57-летняя женщина умерла в городской больнице в Познани в четверг. Состояние ее было крайне тяжелым с самого начала поступления в больницу, сообщает Wyborcza. ...
 
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