В Польше первая смерть от коронавируса: в Познани умерла 57-летняя женщина

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57-летняя женщина умерла в городской больнице в Познани в четверг. Состояние ее было крайне тяжелым с самого начала поступления в больницу, сообщает Wyborcza.





Пациентка с симптомами дыхательной недостаточности была доставлена ​​в городскую больницу в воскресенье. Первые результаты теста исключили грипп, а последующие показали, что это может быть коронавирус .

Женщина страдала хроническими заболеваниями.

Муж и дочь женщины также инфицированы коронавирусом. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Всего в Польше по состоянию на сегодняшнее утро 44 случая коронавируса .