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В Австралии открыли выставку, где все работы сделаны углём от пожаров. Это хит

12.03.2020 16:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 12 марта, в австралийском Сиднее открылась выставка Rise. На ней выставляют работы около сотни художников, которые рисовали с помощью угля, собранного в районах, где бушевали пожары. Об этом пишет The Guardian.

Напомним: об австралийских пожарах – самых масштабных за всю историю страны – мы подробно рассказывали. Все началось в сентябре 2019 года и продолжалось несколько месяцев. Огонь сам собой потушился лишь в феврале, во время сильных дождей. В итоге сгорели 186 тысяч квадратных километров территории, разрушились около шести тысяч зданий, погибли более 30 человек и серьезно пострадала местная экосистема. Согласно подсчетам, погибло более миллиарда животных, а дымчатые ложные мыши, которые обитали только в Австралии, полностью исчезли.

Выставка Rise пробудет в Сиднее всего один день. Параллельно с ней идет онлайн-аукцион – купить произведения можно до 17 апреля. Все деньги от продажи угольных картин направят в местные благотворительные организации, которые занимаются ликвидацией последствий лесных пожаров и поддержкой их жертв. Проект, как добавляет The Guardian, стал хитом: все билеты распродали еще до открытия. Смотрите, что здесь показывают:

 
 
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Сегодня, 12 марта, в австралийском Сиднее открылась выставка Rise. На ней выставляют работы около сотни художников, которые рисовали с помощью угля, собранного в...
 
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