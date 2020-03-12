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В Австралии открыли выставку, где все работы сделаны углём от пожаров. Это хит
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 12 марта, в австралийском Сиднее открылась выставка
Напомним: об австралийских пожарах – самых масштабных за всю историю страны – мы подробно
Выставка Rise пробудет в Сиднее всего один день. Параллельно с ней идет онлайн-аукцион – купить произведения можно до 17 апреля. Все деньги от продажи угольных картин направят в местные благотворительные организации, которые занимаются ликвидацией последствий лесных пожаров и поддержкой их жертв. Проект, как добавляет The Guardian, стал хитом: все билеты распродали еще до открытия. Смотрите, что здесь показывают:
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Сегодня, 12 марта, в австралийском Сиднее открылась выставка Rise. На ней выставляют работы около сотни художников, которые рисовали с помощью угля, собранного в...
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