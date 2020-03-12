В Австралии открыли выставку, где все работы сделаны углём от пожаров. Это хит

Источник материала: KYKY

Сегодня, 12 марта, в австралийском Сиднее открылась выставка Rise . На ней выставляют работы около сотни художников, которые рисовали с помощью угля, собранного в районах, где бушевали пожары. Об этом пишет The Guardian.

Напомним: об австралийских пожарах – самых масштабных за всю историю страны – мы подробно рассказывали . Все началось в сентябре 2019 года и продолжалось несколько месяцев. Огонь сам собой потушился лишь в феврале, во время сильных дождей. В итоге сгорели 186 тысяч квадратных километров территории, разрушились около шести тысяч зданий, погибли более 30 человек и серьезно пострадала местная экосистема. Согласно подсчетам, погибло более миллиарда животных, а дымчатые ложные мыши, которые обитали только в Австралии, полностью исчезли.

Выставка Rise пробудет в Сиднее всего один день. Параллельно с ней идет онлайн-аукцион – купить произведения можно до 17 апреля. Все деньги от продажи угольных картин направят в местные благотворительные организации, которые занимаются ликвидацией последствий лесных пожаров и поддержкой их жертв. Проект, как добавляет The Guardian, стал хитом: все билеты распродали еще до открытия. Смотрите, что здесь показывают: