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В Вильнюсе построили дом, который очень разный внутри и снаружи. А еще там панорамный гараж
Источник материала: Tut.by
Литовская архитектурная студия Plazma построила в Вильнюсе интересный дом с гаражом с панорамным остеклением. Чем еще интересно это сооружение, рассказывает
Дом расположен в лесопарке между районами Турнишкес и Валакампяй на северной окраине города.
— Поскольку участок небольшой и окружен лесом, внимание было уделено тому, чтобы сделать дом красивым как отдельный объект, но в существующей среде, — говорят в студии.
Здание представляет собой простой геометрический объем, обшитый деревом. Со стороны двора в доме огромные окна.
При этом интерьер дома заметно контрастирует с экстерьером.
На первом этаже расположен тот самый гараж, гостиная и кухня. На втором этаже находятся спальня, кабинет, ванная комната. Из спальни есть выход на террасу на крыше над кухней.
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