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В Вильнюсе построили дом, который очень разный внутри и снаружи. А еще там панорамный гараж

12.03.2020 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литовская архитектурная студия Plazma построила в Вильнюсе интересный дом с гаражом с панорамным остеклением. Чем еще интересно это сооружение, рассказывает Deezen.


Дом расположен в лесопарке между районами Турнишкес и Валакампяй на северной окраине города.

— Поскольку участок небольшой и окружен лесом, внимание было уделено тому, чтобы сделать дом красивым как отдельный объект, но в существующей среде, — говорят в студии.


Здание представляет собой простой геометрический объем, обшитый деревом. Со стороны двора в доме огромные окна.


При этом интерьер дома заметно контрастирует с экстерьером.




На первом этаже расположен тот самый гараж, гостиная и кухня. На втором этаже находятся спальня, кабинет, ванная комната. Из спальни есть выход на террасу на крыше над кухней.



 
 
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