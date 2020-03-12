В Вильнюсе построили дом, который очень разный внутри и снаружи. А еще там панорамный гараж

Источник материала: Tut.by

Литовская архитектурная студия Plazma построила в Вильнюсе интересный дом с гаражом с панорамным остеклением. Чем еще интересно это сооружение, рассказывает Deezen .





Дом расположен в лесопарке между районами Турнишкес и Валакампяй на северной окраине города.

— Поскольку участок небольшой и окружен лесом, внимание было уделено тому, чтобы сделать дом красивым как отдельный объект, но в существующей среде, — говорят в студии.





Здание представляет собой простой геометрический объем, обшитый деревом. Со стороны двора в доме огромные окна.





При этом интерьер дома заметно контрастирует с экстерьером.









На первом этаже расположен тот самый гараж, гостиная и кухня. На втором этаже находятся спальня, кабинет, ванная комната. Из спальни есть выход на террасу на крыше над кухней.







