Источник материала: Ежедневник

фото: oligarh.media

39-летний минчанин выманил крупные суммы денег, выдавая себя за представителя европейской компании. Для создания должного имиджа он снимал дорогой офис в столице и создал сайт, на котором рассказывал о своей «работе» с известными мировыми компаниями.

По данным следствия, 39-летний минчанин в период с 2017 по 2019 год, представляясь представителем датской инвестиционной компании, к деятельности которой он никакого отношения не имел, убеждал граждан в своей компетентности по решению ряда вопросов за денежное вознаграждение.

Противоправные действия обвиняемый совершал на территории Минска и Могилева, сообщили в СК.

Мужчина вводил в заблуждение потерпевших, обещая привлечь инвестиции от датской компании для реализации инвестиционных проектов на территории Беларуси. В качестве гарантии участия в инвестиционном проекте потерпевшие передавали обвиняемому от 6 до 20 тысяч евро. С целью создания видимости благонадежности и выполнения обязательств, часть денег мужчина возвращал потерпевшим, однако большей частью полученной суммы распоряжался по своему усмотрению.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый также обещал оказать помощь в открытии виз, получении вида на жительство и направлении на учебу в Данию, оценивая свою услугу в 5 тысяч евро. Не имея реальной возможности исполнить обязательства, денежными средствами потерпевших мужчина распоряжался по своему усмотрению.

Для создания имиджа успешного бизнесмена обвиняемый арендовал дорогостоящий офис в центре города, а также создал сайт, на котором размещал не соответствующие действительности сведения о своей совместной работе с различными известными мировыми компаниями.

В сентябре прошлого года в Могилеве при получении 20 тысяч евро от потерпевшего за участие в очередном инвестиционном проекте мужчина был задержан сотрудниками милиции. Таким образом, за указанный период обвиняемый совершил покушение на завладение путем обмана денежными средствами 15 граждан на общую сумму более 283 тысяч рублей, фактически завладев более чем 237 тысячами рублей. Деньги мужчина принимал только в наличной форме, выдавая потерпевшим квитанции о их получении.

Действия минчанина квалифицированы как покушение на мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере. В 2017 году обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.