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Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»

12.03.2020 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как много хороших фильмов вышло в 1999 году? Очень много, однако в список лучших неизменно попадают как минимум два: «Бойцовский клуб» и «Матрица». Мы решили выяснить, какие интересные детали можно пропустить, когда смотришь эти кинокартины в первый раз. 

Бойцовский клуб 

До «формальной» встречи с Тайлером, персонаж Эдварда Нортона встречал персонажа Брэда Питта не менее четырёх раз. Правда, чтобы это заметить, нужно либо исключительно внимательно смотреть фильм, либо воспользоваться замедленным просмотром. 

Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»
Фото: кадры из фильма «Бойцовский клуб» 

На нереальность второго Дердена указывает и другая деталь. Телефон, с которого персонаж Нортона звонил персонажу Питта, не способен принимать входящие звонки. 

Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»
Фото: кадр из фильма «Бойцовский клуб» 

Вы заметили, что священник присоединился к клубу? После того, как мужчину облили водой, его можно видеть в подвале вместе с другими участниками клуба. 

Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»
Фото: кадры из фильма «Бойцовский клуб» 

Матрица 

Помните, как Морфеус предлагал Нео красную таблетку? У Пифии тоже есть такая. 

Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»
Фото: reddit.com/user/TheWidowLicker 

Одежда Пифии и цвета кухни являются отсылкой к фреске Микеланджело «Дельфийская сивилла». 

Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»
Фото: reddit.com/user/VonAether 

В фильме «Человек-муравей и Оса» есть отсылка к одной из самых популярных ролей Лоуренса Фишборна. На доске рядом с актёром написано название фильма, в котором Фишборн сыграл Морфеуса. 

Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»
Фото: pikabu.ru / LampaKota 

Капли дождя в машине, где сидит Нео, напоминают цифровые столбцы матрицы. 

Культовые фильмы 1999 года. Какие детали легко пропустить в «Матрице» и «Бойцовском клубе»
Фото: кадры из фильма «Матрицы» 

Кстати, ранее мы рассказывали о злодеях, которые не любят нападать на протагонистов сразу.

В числе антагонистов и Агент Смит – подробнее здесь

Люди в материале: Эдвард Нортон, Edward Norton, Брэд Питт, Brad Pitt, Лоуренс Фишборн, Laurence Fishburne, Глория Фостер, Киану Ривз, Keanu Reeves

 
 
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Как много хороших фильмов вышло в 1999 году? Очень много, однако в список лучших неизменно попадают как минимум два: «Бойцовский клуб» и «Матрица». Мы решили выяснить,...
 
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