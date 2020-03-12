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Минздрав Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий. Коснётся ли это занятий в школах?

12.03.2020 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения выступает с предложением об ограничении массовых мероприятий. Об этом заявил Владимир Караник во время общения с журналистами.

Минздрав Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий. Коснётся ли это занятий в школах?

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы говорим об (и это обсудили с главой государства) ограничениях на проведение массовых мероприятий для того, чтобы у тех людей, которые, может быть, в легкой форме эту инфекцию переносят и не обратились за медицинской помощью, было меньше шансов поделиться этой инфекцией с большим количеством людей. То есть если они поделятся с ближайшим окружением и хоть у кого-то заболевание будет протекать в средней тяжести, мы их выявим и локализуем. Если это легкая форма и маловирулентно, то этим очагом это все и ограничится.

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Когда собирается большое количество людей, всегда больше вероятность, что там попадется кто-то с ослабленным иммунитетом или сопутствующей патологией. Во-первых, это риск для его здоровья, во-вторых, он может этот штамм передать куда-то дальше. Поэтому на этот вопрос мы дадим положительный ответ – мы считаем, что проведение культурно-массовых мероприятий следует ограничить на время, пока все успокоится и будет понятно, насколько развивается ситуация у наших соседей.

Также министр здравоохранения рассказал о том, как будет определяться количество людей, необходимое для того, чтобы мероприятие признали массовым.

Минздрав Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий. Коснётся ли это занятий в школах?

Владимир Караник:
Это тоже вопрос, Президент его тоже поднял. А почему 5 000? А 4 998, что, снижают риск распространения инфекции? Или, хорошо, если там 1 000 – тысячу инфицированных проще потом локализовать, чем пять? Ну, наверное, проще, но сложнее, чем 500. То есть в этом плане мы даем рекомендацию об ограничении культурно-массовых мероприятий. Но в каждом конкретном случае мы будем определяться.

Если это мероприятие проходит на открытом воздухе, где вероятность заразиться минимальная, то там может быть и 500, и 300, и 600 человек. А если это мероприятие проходит в таком помещении, как здесь, то здесь даже 150-200 собирать, наверное, не стоит, особенно на два-три часа.

Это будет приниматься индивидуально, мы используем рискоориентированный подход. Мы оцениваем риски и прогнозируем, какие меры позволяют эти риски минимизировать. Это то, что касается массовых мероприятий.

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Вопрос по поводу школ. ЮНИСЕФ и ВОЗ не рекомендуют, поскольку дети не относятся к группе риска, у них очень редко бывают тяжелые формы, у них нулевые цифры летальности.

Единственное, опять же, может быть, мы хоть сейчас начнем понимать правила этикета и обучения детей в дошкольном учреждении. Если ребенок болеет – не надо его вести в коллектив. Кто-то посчитает, что они все должны обменяться вирусами, переболеть и потренировать иммунитет. Но сами понимаете: каждая такая тренировка иммунитета – стресс для родителей.

Давайте, если можем, будем друг друга ограждать от стресса. Давайте быть добрее друг к другу. Потому что, когда посмотришь, такое ощущение, что у нас тут апокалипсис и какие-то боевые действия. У нас абсолютно контролируемая ситуация.  

Люди в материале: Владимир Караник

 
 
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения выступает с предложением об ограничении массовых мероприятий. Об этом заявил Владимир Караник во время общения с...
 
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