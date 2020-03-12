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«Жизнь моя продолжается. Скоро буду дома. Целую крепко. Ваш сын». Что писали родным в 1941 году курсанты пулемётного батальона

12.03.2020 16:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 1940 году по новой западной границе Советского Союза началось спешное возведение системы укреплений, которые впоследствии назвали «Линией Молотова». Полоса укреплений растянулась почти на 2 тысячи километров – от Балтийского моря до Карпат, и состояла из 13 укрепрайонов.

«Жизнь моя продолжается. Скоро буду дома. Целую крепко. Ваш сын». Что писали родным в 1941 году курсанты пулемётного батальона

Один из них – 68-ой Гродненский УР. В полосе 3-й армии он первым принял удар немцев. Его не успели возвести даже наполовину. Не все построенные ДОТы были вооружены. А значит, он не мог эффективно выполнять свои функции. Здесь дислоцировались военные строители из 23-го инженерного полка, строительные и сапёрные батальоны, полки 56-ой дивизии.

«Жизнь моя продолжается. Скоро буду дома. Целую крепко. Ваш сын». Что писали родным в 1941 году курсанты пулемётного батальона

Гарнизоны немногочисленных вооружённых ДОТов составлял 9-ый пулемётный батальон под командованием капитана Жилы. В составе батальона была и учебная рота лейтенанта Кобылкина, где молодых курсантов, которые только окончили среднюю школу, готовили в командиры. 

Из найденного письма домой от Фёдора Н.:
«Здравствуйте, дорогие родители папа, мама, Любочка, Лёня, Гроня, Серёжа, Бабушка, крестница Валечка, Филипп Моисеевич. Во-первых строках моего письма сообщу, что в настоящее время жив и здоров, того и вам желаю… Жизнь моя продолжается всё по-старому. Учусь хорошо. Получал несколько благодарностей от командования… Я уже прослужил 4 месяца, а давно ли дома был, так оно среди трудностей всё пройдёт быстро, уже осталось почти 2,5 года. Так что, скоро буду дома и я. Пока, до свидания. Целую крепко. Ваш сын».

«Жизнь моя продолжается. Скоро буду дома. Целую крепко. Ваш сын». Что писали родным в 1941 году курсанты пулемётного батальона

Люди в материале: Дмитрий Лютик, Галина Буро

 
 
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В 1940 году по новой западной границе Советского Союза началось спешное возведение системы укреплений, которые впоследствии назвали «Линией Молотова». Полоса...
 
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