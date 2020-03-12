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«Жизнь моя продолжается. Скоро буду дома. Целую крепко. Ваш сын». Что писали родным в 1941 году курсанты пулемётного батальона
Источник материала: СТВ
В 1940 году по новой западной границе Советского Союза началось спешное возведение системы укреплений, которые впоследствии назвали «Линией Молотова». Полоса укреплений растянулась почти на 2 тысячи километров – от Балтийского моря до Карпат, и состояла из 13 укрепрайонов.
Гарнизоны немногочисленных вооружённых ДОТов составлял 9-ый пулемётный батальон под командованием капитана Жилы. В составе батальона была и учебная рота лейтенанта Кобылкина, где молодых курсантов, которые только окончили среднюю школу, готовили в командиры.
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«Жизнь моя продолжается. Скоро буду дома. Целую крепко. Ваш сын». Что писали родным в 1941 году курсанты пулемётного батальона
В 1940 году по новой западной границе Советского Союза началось спешное возведение системы укреплений, которые впоследствии назвали «Линией Молотова». Полоса...
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