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«Белавиа» временно приостанавливает полеты в Рим

12.03.2020 16:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белавиа» временно приостанавливает полеты в Рим
Фото из открытых источников

Авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту «Минск – Рим – Минск» на месяц – с 14 марта по 15 апреля 2020 года. Ограничение связано со вспышкой коронавируса в Италии.

«Белавиа» временно приостанавливает полеты в Рим «Белавиа» временно отменяет две трети рейсов в Израиль

Представители авиакомпании добавили, что для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом по 15 апреля включительно, возможен полный возврат стоимости или однократный перенос полета до 31 мая без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Одновременно «Белавиа» продлевает приостановку полетов в Милан. Рейсы не будут выполняться с 12 марта по 15 апреля 2020 года. Для авиабилетов на рейсы с вылетом с 12 марта по 15 апреля 2020 года включительно возможен полный возврат стоимости или однократный перенос полета до 31 мая без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.

 
Теги: Минск
 
 
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Ограничение связано со вспышкой коронавируса в Италии.
 
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