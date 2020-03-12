«Белавиа» временно приостанавливает полеты в Рим

Источник материала: Аргументы и факты

Авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту «Минск – Рим – Минск» на месяц – с 14 марта по 15 апреля 2020 года. Ограничение связано со вспышкой коронавируса в Италии.

Представители авиакомпании добавили, что для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом по 15 апреля включительно, возможен полный возврат стоимости или однократный перенос полета до 31 мая без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Одновременно «Белавиа» продлевает приостановку полетов в Милан. Рейсы не будут выполняться с 12 марта по 15 апреля 2020 года. Для авиабилетов на рейсы с вылетом с 12 марта по 15 апреля 2020 года включительно возможен полный возврат стоимости или однократный перенос полета до 31 мая без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.