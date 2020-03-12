ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не дымит и не шумит. МАЗ выпустил первый газовый мусоровоз

12.03.2020 18:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минский автозавод выпустил первый серийный газовый мусоровоз. В отличие от аналогов, он практически не шумит и не дымит, а в атмосферу поступает в 10 раз меньше угарного газа. Новинку показали на презентации в Могилеве.


МАЗ-4901С4 собран на заводе «Могилевтрансмаш» и работает на сжатом природном газе. Для этого используется оборудование четвертого поколения от норвежской компании Hexagon. С его помощью машина за раз проходит около 200 километров. В сравнении с дизельным движком получается на 40% экономичнее. Для заправки газом установлены два блока из композитных материалов общим объемом 420 литров.

«Сейчас основные расходы эксплуатирующих организаций приходятся на топливо. Новый мусоровоз позволит его экономить и поспособствует быстрой окупаемости, что снизит и затраты на вывоз мусора, которые ежемесячно оплачивают белорусы», — отмечают в ОАО «МАЗ».


Еще одно преимущество — высокая экологичность. Машина вырабатывает в 10 раз меньше угарного газа и вдвое меньше оксида азота. Кроме того, автомобиль практически не шумит на фоне классических мусоровозов.

Мусоровоз с задней загрузкой вмещает более 10 кубометров груза. В машине используется быстросборная арматура, которую легко ремонтировать. В передней части кузова и на заднем борту встроены отстойники. Тем самым жидкая грязь не растекается вокруг техники, а накапливается и сливается в специально отведенных местах.

Новинка вышла надежной и неприхотливой. Направляющие плиты-пресса и загрузочная «ванна» изготовлены из шведской износостойкой стали. А основная гидравлика, в том числе распределители, гидроблок управления и насос, поставили мировые бренды.


«Это первый серийный белорусский мусоровоз на газомоторном топливе. И что почетно, он разработан нашими конструкторами. Машина позволит значительно снизить эксплуатационные расходы коммунальщиков и повысит качество работы — с меньшим шумом и большей заботой об экологии. Ставка также сделана на высокую надежность и прочность конструкций. Мы ожидаем высокий спрос на эту модель внутри страны и за рубежом», — поясняют на предприятии.

Машина поддерживает евростандарт по безопасности. Так, монитор и камера заднего вида позволяют вести контроль над загрузкой и разгрузкой, а заодно упрощают движение задним ходом.


Предусмотрен и двуручный алгоритм закрытия заднего борта. «Это своего рода дополнительный контроль состояния заднего борта после выгрузки. Водитель мусоровоза подходит к заднему борту, при помощи двойных ручек закрывает его и одновременно контролирует отсутствие в кузове нежелательных элементов», — уточняют разработчики.

Мусоровоз уже прошел длительные испытания по безопасности и экологии. Новинка получила одобрение транспортного типа Таможенного союза. Машина может прижиться не только в Беларуси — ее планируют поставлять в Россию и другие страны СНГ.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина вырабатывает в 10 раз меньше угарного газа и вдвое меньше оксида азота.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске начал работу еще один дилер Geely. Не много ли?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика