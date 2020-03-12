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Больше трех тысяч человек требовали убрать «Табакерки» из центра. Пришел ответ из Мингорисполкома
Источник материала: Tut.by
Горожане требовали убрать «Табакерки» из центра Минска, под петицией
В мае 2019 года в Мингорисполкоме TUT.BY
Однако «Табакерки» в центре Минска стали появляться. В ответах на петиции по отдельным киоскам Мингорисполком писал, что все по закону, а запрета на «Табакерки» в центре нет, есть только рекомендации.
Теперешний ответ на обращение по всем киоскам в центре
«Таким образом, установка киосков „Табакерка“ в центральной части города
Любопытно, что недавно в самом центре, в районе станции метро «Площадь Победы» поставили «Табакерку», однако вскоре
Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил». В столице появление табачных киосков воспринимают особенно болезненно.
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Горожане требовали убрать «Табакерки» из центра Минска, под петицией подписались 3037 человек. Вот что ответил на обращение Мингорисполком.
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