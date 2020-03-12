Больше трех тысяч человек требовали убрать «Табакерки» из центра. Пришел ответ из Мингорисполкома

Источник материала: Tut.by

Горожане требовали убрать «Табакерки» из центра Минска, под петицией подписались 3037 человек. Вот что ответил на обращение Мингорисполком.



Фото:t.me/minsk_new

В мае 2019 года в Мингорисполкоме TUT.BY объясняли , какие есть ограничения по установке «Табакерок» в столице. Например, озвучивался запрет на размещение табачных киосков внутри городского ядра (в границах улиц Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской).

Однако «Табакерки» в центре Минска стали появляться. В ответах на петиции по отдельным киоскам Мингорисполком писал, что все по закону, а запрета на «Табакерки» в центре нет, есть только рекомендации.



Голубыми точками авторы петиции обозначили местоположение киосков в городском ядре. Затемнена территория, не входящая в городское ядро. Изображение: с сайта petitions.by/

Теперешний ответ на обращение по всем киоскам в центре похож на предыдущие. Мингорисполком признает существование рекомендаций, которые сдерживают размещение «Табакерок» в городском ядре, вблизи главных магистралей, учреждений здравоохранения, образования, спортивного назначения, парков и скверов. Однако все согласовано.

«Таким образом, установка киосков „Табакерка“ в центральной части города

носит единичный, а не массовый, характер и правовых оснований для их демонтажа нет», — подытоживают в Мингорисполкоме.

Любопытно, что недавно в самом центре, в районе станции метро «Площадь Победы» поставили «Табакерку», однако вскоре увезли . Тогда в районной администрации объяснили, что «переговорили» с владельцами киоска.

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил». В столице появление табачных киосков воспринимают особенно болезненно.