ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коллекцию нарядов княгини Анны Радзивилл и платья 19-го века можно увидеть в Несвижском замке

12.03.2020 19:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. История моды длиной в столетия. Необычную коллекцию нарядов собрали в большом выставочном зале дворца Радзивиллов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Коллекцию нарядов княгини Анны Радзивилл и платья 19-го века можно увидеть в Несвижском замке

Здесь представили несколько десятков платьев, блузок, рубашек и даже женских спортивных костюмов. К тому же в экспозиции есть различные аксессуары – веера, часы.

Коллекцию нарядов княгини Анны Радзивилл и платья 19-го века можно увидеть в Несвижском замке

Часть нарядов восстановили по фотографиям и портретам, но есть и уникальные предметы. Среди них, например, гардероб княгини Анны Радзивилл. Платья были найдены всего два года назад и впервые привезены в Беларусь.

Коллекцию нарядов княгини Анны Радзивилл и платья 19-го века можно увидеть в Несвижском замке

Коллекцию нарядов княгини Анны Радзивилл и платья 19-го века можно увидеть в Несвижском замке

Андрей Блинец, старший научный сотрудник музея-заповедника «Несвиж»:
Несвиж – второе место, где данная коллекция экспонируется. Эти платья уникальны тем, что они практически идеально сохранились до нашего времени.

Что касается того, какие сохранились полностью, а какие были реставрированы: например, гардероб Анны-Марии сохранился практически полностью, за исключением свадебного платья. Это центральный экспонат. От него остался длинный красивый кружевной шлейф, все остальное было воссоздано в наши дни специалистами по аналогам и по свадебному фотоснимку.

Коллекцию нарядов княгини Анны Радзивилл и платья 19-го века можно увидеть в Несвижском замке

Коллекцию нарядов княгини Анны Радзивилл и платья 19-го века можно увидеть в Несвижском замке

Кстати, проект получился международным. Часть коллекции привезена из фондов музея Польши. Также некоторые оригинальные предметы для выставки передал потомок Матей Радзивилл.

Коллекцию нарядов княгини Анны Радзивилл и платья 19-го века можно увидеть в Несвижском замке

Коллекцию нарядов княгини Анны Радзивилл и платья 19-го века можно увидеть в Несвижском замке

Люди в материале: Андрей Блинец

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. История моды длиной в столетия. Необычную коллекцию нарядов собрали в большом выставочном зале дворца Радзивиллов, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси решили изменить закон о здравоохранении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика