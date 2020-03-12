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Коллекцию нарядов княгини Анны Радзивилл и платья 19-го века можно увидеть в Несвижском замке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. История моды длиной в столетия. Необычную коллекцию нарядов собрали в большом выставочном зале дворца Радзивиллов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь представили несколько десятков платьев, блузок, рубашек и даже женских спортивных костюмов. К тому же в экспозиции есть различные аксессуары – веера, часы.
Часть нарядов восстановили по фотографиям и портретам, но есть и уникальные предметы. Среди них, например, гардероб княгини Анны Радзивилл. Платья были найдены всего два года назад и впервые привезены в Беларусь.
Андрей Блинец, старший научный сотрудник музея-заповедника «Несвиж»:
Что касается того, какие сохранились полностью, а какие были реставрированы: например, гардероб Анны-Марии сохранился практически полностью, за исключением свадебного платья. Это центральный экспонат. От него остался длинный красивый кружевной шлейф, все остальное было воссоздано в наши дни специалистами по аналогам и по свадебному фотоснимку.
Кстати, проект получился международным. Часть коллекции привезена из фондов музея Польши. Также некоторые оригинальные предметы для выставки передал потомок Матей Радзивилл.
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Новости Беларуси. История моды длиной в столетия. Необычную коллекцию нарядов собрали в большом выставочном зале дворца Радзивиллов, сообщили в программе...
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