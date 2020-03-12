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В Беларуси решили изменить закон о здравоохранении

12.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обязательные разрешения и электронные медкарты. В Беларуси депутаты Палаты представителей обсудили новый законопроект о здравоохранении, передает «МИР 24».

По нему предполагается обязать все государственные медучреждения пройти аккредитацию, завести на всех пациентов электронные карты и выписывать электронные рецепты. Также необходимо сделать более доступными лекарства для жителей отдалённых деревень, где нет аптек. Но тут основная проблема в доставке и правах на реализацию.

«Медицинский работник государственной организации здравоохранения, скажем, фельдшерско-акушерского пункта, может реализовать лекарственные препараты своим пациентам. Или же при выезд медицинского работника в отдаленное село, также на выезде медицинский работник будет иметь право реализации лекарственных препаратов для пациентов», – указала заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению Валентина Курсевич.

Изменения в законе пока не коснуться частных медцентров. Они по-прежнему смогут работать просто по лицензии.



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Предполагается обязать все государственные медучреждения пройти аккредитацию, завести на всех пациентов электронные карты и выписывать электронные рецепты.
 
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