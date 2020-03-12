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В Беларуси решили изменить закон о здравоохранении
12.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обязательные разрешения и
По нему предполагается обязать все государственные медучреждения пройти аккредитацию, завести на всех пациентов электронные карты и выписывать электронные рецепты. Также необходимо сделать более доступными лекарства для жителей отдалённых деревень, где нет аптек. Но тут основная проблема в доставке и правах на реализацию.
Изменения в законе пока не коснуться частных медцентров. Они по-прежнему смогут работать просто по лицензии.
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Предполагается обязать все государственные медучреждения пройти аккредитацию, завести на всех пациентов электронные карты и выписывать электронные рецепты.
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