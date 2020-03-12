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Один прокалывал колёса, другой следил за обстановкой. Иностранцы крали имущество из машин в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оперативники задержали двух 33-летних иностранцев, которые похищали имущество из автомобилей минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Злоумышленники работали в сплоченном тандеме возле торговых центров. Пока один прокалывал колеса машины, другой следил за обстановкой. А когда владелец автомобиля начинал менять колесо, один из мужчин незаметно забирал чужое имущество прямо из салона.
Уже известно минимум о пяти таких преступлениях. Общий ущерб пока оценен в 6 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. Оперативники задержали двух 33-летних иностранцев, которые похищали имущество из автомобилей минчан, сообщили в программе «Столичные...
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