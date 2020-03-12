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Не понравились разговоры. В Вилейке пассажир автобуса ударил подростка

12.03.2020 18:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Вилейке пассажир автобуса ударил подростка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время поездки дети разговаривали между собой. Мужчине не понравился или стиль общения мальчиков или их выражения. Он не придумал ничего лучшего, как подойти и ударить ребенка.

Не понравились разговоры. В Вилейке пассажир автобуса ударил подростка

Подросток рассказал родителям, те заявили в милицию. Преступника опознали с помощью камеры видеонаблюдения. Сейчас проводится проверка, по предварительной информации мужчина был пьян.

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Новости Беларуси. В Вилейке пассажир автобуса ударил подростка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во время поездки дети разговаривали между собой. Мужчине не...
 
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