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Новости экономики за 12.03.2020

12.03.2020 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какой опыт работы белорусских таможенников востребован у коллег по Таможенному союзу? Готовы ли нефтепроводы к прокачке азербайджанской нефти? Сколько человек уже подали декларации по подоходному налогу? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таможенники пяти стран хотят сделать «Шелковый путь» с минимальными задержками

Новости экономики за 12.03.2020

31 МАРТА ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ЗА 2019 ГОД

Налоговые декларации по подоходному налогу за 2019 год уже подала примерно треть физлиц, которым необходимо это сделать. У остальных есть время до 31 марта. Почти 7 500 деклараций было подано в электронном виде через личный кабинет. Популярность онлайн-подачи растет: нужно все лишь получить в налоговой логин и пароль для входа в личный кабинет.

Всего в прошлом году доход задекларировали 34,5 тысячи человек. В этом году налоговые ожидают не меньше. При нарушении срока предоставления налоговой декларации размер штрафа – от 54 до 270 рублей.

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Какой опыт работы белорусских таможенников востребован у коллег по Таможенному союзу? Готовы ли нефтепроводы к прокачке азербайджанской нефти?...
 
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