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Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Докшицах председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко провел личный прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поделиться своими чаяниями пришли восемь человек. Одна семья даже приехала из соседней Минской области.
На месте удалось снять сразу половину вопросов – с заменой балконов, газификацией частного сектора, медицинским обследованием детей.
Другие проблемы, которые требуют более пристального изучения, взяты на контроль.
Лилия Божелко, жительница Докшиц:
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Владимир Андрейченко подчеркнул важность таких приемов, особенно для представителей депутатского корпуса.
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Владимир Андрейченко: по вопросам на выездных приёмах можно сделать вывод о состоянии конституционной законности в регионе
Новости Беларуси. В Докшицах председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко провел личный прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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