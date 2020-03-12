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В Лиде откроют клубный дом для реабилитации людей с психическими заболеваниями, услуга будет бесплатной

12.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде откроют клубный дом для реабилитации людей с психическими заболеваниями, услуга будет бесплатной

Лида станет четвертым в Беларуси и единственным в Гродненской области, где будет действовать программа поддержки людей с психическими расстройствами по модели «Клубный дом», рассказывает «Лідская газета». Проект реализуется также в Минске, Бресте и Витебске

Как отмечают специалисты, для людей с ментальными расстройствами такая помощь едва ли не единственная возможность полноценных социальных контактов, а в дальнейшем и трудоустройства. Потому что, когда человеку ставят диагноз «шизофрения» или «хроническая депрессия», он, как правило, теряет прежний круг общения и замыкается в четырех стенах. Теперь же у таких больных из Лиды и Лидского района появится место, где их всегда будут ждать, да и родственники, которым тоже непросто, смогут получить квалифицированную помощь. 

 Психические расстройства могут привести к инвалидности, – прокомментировала руководитель реабилитационной службы в Лиде Анна Саук. – Наша задача – социальная реабилитация. В клубном доме мы будем учиться бытовой грамотности, например, готовить еду. Планируем обучающие компьютерные «курсы», занятия по ведению офисной работы – все для того, чтобы человек мог трудоустроиться. Посетители клубного дома смогут также обучать друг друга, откровенно общаться, ведь далеко не с каждым человеком у таких людей найдутся общие темы.

Идея создания такой модели социальной помощи в Беларуси как клубный дом принадлежит ОО «Белорусская ассоциация социальных работников». Она основана на международном опыте – подобные проекты реализуется в 34 странах мира, в нашей – с 2011 года. Открытие клубного дома в Лиде планируется на апрель.

К слову, вы тоже можете стать частью этого большого и полезного дела. Клубный дом в Лиде ищет сотрудника на должность специалист по социальной работе/психолог (обращаться можно по телефону 8-044-7236018), а также будет благодарен помощи волонтеров.

Справочно

По информации психонаркологического диспансера, в Лиде и Лидском районе наблюдаются порядка 3700 человек с психическими расстройствами. Более 1700 человек состоят на диспансерном учете, из них 300 человек – с диагнозом «шизофрения».

lidanews.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Лида станет четвертым в Беларуси и единственным в Гродненской области, где будет действовать программа поддержки людей с психическими расстройствами по...
 
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