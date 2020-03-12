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БелАЭС: просчитываются даже фантастические риски
12.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
О последних событиях на Белорусской атомной станции сообщили участники заседания за круглым столом, которое состоялось сегодня в Доме Москвы. Хотя тематика встречи была достаточно узкой — «Международное сотрудничество при реализации проекта строительства БелАЭС», — журналисты узнали немало интересного.
Четвертого марта завершилась очередная
Вот что более серьезно: в своем отчете миссия сформулировала пять положительных практик, которые будут рекомендованы всем странам, строящим АЭС впервые. Это значит, что подход Беларуси к обеспечению безопасности атомной энергетики в МАГАТЭ считают образцовым. Таких стран-новичков в мире более трех десятков, причем львиную долю проектов реализует, как и в нашей стране, корпорация «Росатом, неоспоримый лидер в мировой атомной энергетике.
Важно подчеркнуть, что привлечение международных миссий вовсе не является обязательным. Но именно Беларусь по своей инициативе и на всех этапах строительства АЭС приглашает все миссии как глобального, так и региональных уровней, которые компетентны и уполномочены оценивать состояние атомной энергетики.
На специфику подхода к БелАЭС литовской стороны обратил внимание директор неправительственного аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский. Он заметил, что в Литве вопрос БелАЭС рассматривается в контексте не технической, а национальной безопасности, то есть отнесен к компетенции спецслужб. По его словам, даже за участие в специализированных конференциях некоторые специалисты вызывались на беседы и снимались с должностей.
Позицию разделил первый заместитель гендиректора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров. По его словам, соседи не могут смириться с тем, что Беларусь со строительством АЭС опередила Литву, где такая перспектива только обсуждалась. Позиция Латвии и Эстонии выглядит более прагматичной. Так, в Латвии подсчитали, что исключение Беларуси как поставщика электроэнергии приведет к повышению ее рыночной стоимости на 25 процентов. Имеется в виду намерение прибалтийских стран отключиться от единой энергосистемы бывшего Советского Союза, включая белорусскую, и войти в европейскую энергосеть.
Как бы то ни было, пока выход на прибалтийские сети есть только один — через Литву. Но если прагматизм возобладает, то не исключено строительство высоковольтной ЛЭП в направлении Латвии. Такая возможность прорабатывается. В целом же, по словам Владимира Боброва, «международные эксперты были шокированы обстоятельностью подхода к обеспечению устойчивой работы АЭС в нашей энергосистеме». При этом рассматриваются самые маловероятные, даже фантастические варианты, включая такой, например, как отказ от генерируемой в Беларуси электроэнергии всех наших соседей. В любом случае энергосистема гарантированно обеспечит всех потребителей страны, и работа БелАЭС будет устойчивой.
К слову, центр геофизического мониторинга НАН Беларуси всесторонне оценил так называемое гудогайское землетрясение 1908 года, составил прогнозы и сделал однозначный вывод: проектная корректировка БелАЭС не требовалась.
В последнее время появлялась информация о предстоящей доставке
Он также сказал об успешной реализации национального плана действий по результатам стресс-тестов БелАЭС. План сформирован и опубликован полгода назад: треть предусмотренных мероприятий уже выполнена или выполняется. В них задействованы не только энергетические структуры, но и все важнейшие ведомства и органы госуправления: МЧС, Минприроды, Минздрав, МВД, Минобороны… Абсолютный приоритет национального плана — безопасность.
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О последних событиях на Белорусской атомной станции сообщили участники заседания за круглым столом, которое состоялось сегодня в Доме Москвы. Хотя тематика...
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