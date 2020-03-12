БелАЭС: просчитываются даже фантастические риски

Источник материала: Вороновская газета





О последних событиях на Белорусской атомной станции сообщили участники заседания за круглым столом, которое состоялось сегодня в Доме Москвы. Хотя тематика встречи была достаточно узкой — «Международное сотрудничество при реализации проекта строительства БелАЭС», — журналисты узнали немало интересного.

Четвертого марта завершилась очередная миссия МАГАТЭ , которая оценила состояние БелАЭС на этапе завершения строительства и перехода к эксплуатации, а также традиционно выдала рекомендации и предложения. Для сравнения: в Объединенных Арабских Эмиратах аналогичная миссия выдала 9 рекомендаций и 8 предложений, в Беларуси — 7 и 6 соответственно. «В неформальном соревновании мы впереди», — не без юмора констатировал представитель Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Павел Бертош.

Вот что более серьезно: в своем отчете миссия сформулировала пять положительных практик, которые будут рекомендованы всем странам, строящим АЭС впервые. Это значит, что подход Беларуси к обеспечению безопасности атомной энергетики в МАГАТЭ считают образцовым. Таких стран-новичков в мире более трех десятков, причем львиную долю проектов реализует, как и в нашей стране, корпорация «Росатом, неоспоримый лидер в мировой атомной энергетике.

Важно подчеркнуть, что привлечение международных миссий вовсе не является обязательным. Но именно Беларусь по своей инициативе и на всех этапах строительства АЭС приглашает все миссии как глобального, так и региональных уровней, которые компетентны и уполномочены оценивать состояние атомной энергетики.

На специфику подхода к БелАЭС литовской стороны обратил внимание директор неправительственного аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский. Он заметил, что в Литве вопрос БелАЭС рассматривается в контексте не технической, а национальной безопасности, то есть отнесен к компетенции спецслужб. По его словам, даже за участие в специализированных конференциях некоторые специалисты вызывались на беседы и снимались с должностей.

Позицию разделил первый заместитель гендиректора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров. По его словам, соседи не могут смириться с тем, что Беларусь со строительством АЭС опередила Литву, где такая перспектива только обсуждалась. Позиция Латвии и Эстонии выглядит более прагматичной. Так, в Латвии подсчитали, что исключение Беларуси как поставщика электроэнергии приведет к повышению ее рыночной стоимости на 25 процентов. Имеется в виду намерение прибалтийских стран отключиться от единой энергосистемы бывшего Советского Союза, включая белорусскую, и войти в европейскую энергосеть.

Как бы то ни было, пока выход на прибалтийские сети есть только один — через Литву. Но если прагматизм возобладает, то не исключено строительство высоковольтной ЛЭП в направлении Латвии. Такая возможность прорабатывается. В целом же, по словам Владимира Боброва, «международные эксперты были шокированы обстоятельностью подхода к обеспечению устойчивой работы АЭС в нашей энергосистеме». При этом рассматриваются самые маловероятные, даже фантастические варианты, включая такой, например, как отказ от генерируемой в Беларуси электроэнергии всех наших соседей. В любом случае энергосистема гарантированно обеспечит всех потребителей страны, и работа БелАЭС будет устойчивой.

К слову, центр геофизического мониторинга НАН Беларуси всесторонне оценил так называемое гудогайское землетрясение 1908 года, составил прогнозы и сделал однозначный вывод: проектная корректировка БелАЭС не требовалась.

В последнее время появлялась информация о предстоящей доставке на БелАЭС ядерного топлива, потом сроки переносились… Когда же это произойдет? Представитель «Госатомнадзора» Олег Соболев однозначного ответа не дал. По его словам, заранее установленные сроки на таком сложном объекте не главное. Главное — стопроцентная безопасность и уверенность в готовности всех служб и систем: «Когда будет эта уверенность, тогда будет планироваться конкретная дата завоза топлива».

Он также сказал об успешной реализации национального плана действий по результатам стресс-тестов БелАЭС. План сформирован и опубликован полгода назад: треть предусмотренных мероприятий уже выполнена или выполняется. В них задействованы не только энергетические структуры, но и все важнейшие ведомства и органы госуправления: МЧС, Минприроды, Минздрав, МВД, Минобороны… Абсолютный приоритет национального плана — безопасность.

СБ