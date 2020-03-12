У нее было бедное детство. А сейчас - крутая карьера в биатлоне, успешный подкаст и большие призовые

Источник материала: Tut.by

29-летняя норвежка Тириль Экхофф никогда не была так близка к Большому хрустальному глобусу, как в этом сезоне. Она идет на второй позиции тотала и наступает на пятки итальянке Доротеи Вирер. При этом вне трассы Экхофф умудряется оставаться очень расслабленной и жизнерадостной: записывает веселый подкаст о жизни и спорте, проводит каникулы в компании бойфренда и планирует потратить призовые… на новую кровать. Почему такие спортсмены — находка для болельщиков, спонсоров и медиа — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Впервые за последние пять лет Тириль Экхофф — в топ-10 мирового биатлона. Она всегда была фантастически быстра, но в этом сезоне серьезно прибавила еще и в стрелковом компоненте.

По словам норвежки, маг-чародей, наладивший ее стрельбу, — итальянский тренер Патрик Обереггер.

— Моя нынешняя форма — это полностью заслуга моего тренера Патрика, бывшего тренера Доротеи Вирер. Мы много работали над моей стрельбой и в новогодние праздники провели несколько дополнительных тренировок. Патрик всегда готов помочь, и уже в 9 утра первого января мы вышли с ним на тренировку. Немногие тренеры стали бы так напрягаться, — рассказывала биатлонистка.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

При этом сезон 2019/2020 складывается у Экхофф неровно. Она выиграла все гонки во французском Анси, феерила в Оберхофе и Рупольдинге, но с треском провалила личные старты чемпионата мира.

— Это были элементарные ошибки, которые не следует делать на уровне чемпионата мира, — сокрушалась норвежка.

Впрочем, к радости болельщиков, никакие результаты неспособны выбить Тириль из колеи и превратить ее в мрачного интроверта.

Экхофф по-прежнему главная приколистка мирового биатлона. И вот несколько доказательств того, что эта девушка превращает биатлонный сериал в вечный праздник.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Угарный подкаст в тандеме с Тандреволд

Подруги по команде Тириль Экхофф и Ингрид Ландмарк Танреволд в прошлом году запустили подкаст Kant ut («Не прошедший габарит»). Спектр тем очень широкий — от проблем с лишним весом до неловких моментов, о которых не принято говорить вслух.

Одним из самых резонансных стал выпуск про то, где Тириль и Ингрид откровенничали о биатлонных курьезах.



Фото из инстаграма Ингрид Тандреволд

Тандревольд вспомнила эстафету на юниорском чемпионате мира, когда на последнем этапе у самого финиша ей очень захотелось в туалет.

— Тренер на трассе начал кричать Ханне Оберг, чтобы она за мной зацепилась, позволив мне работать, а потом обошла меня в спурте. Я завелась, подумав: «Черта с два!»

На подходе к стадиону понимаю, что хочу писать. Я быстро анализирую, что нужно либо сбросить скорость и потратить силы на то, чтобы дотерпеть, или описаться. Я решила описаться, и мы выиграли эстафету.

А Тириль в том выпуске рассказала про трудности выступлений в специфической экипировке.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

— Перед гонками в Рупольдинге на мне был сплошной комбинезон, и я пошла в туалет. Из-за того, что ремень должен быть на том же месте, что и на пристрелке, я высвободила одну руку и стянула с себя комбинезон.

Закончив, я обнаружила, что полкомбинезона лежит в унитазе, полном мочи. Но мне же надо было идти на старт, — смеясь, вспоминала Экхофф.

Биатлонистки считают, что их подкаст — это ответ журналистам, которые иногда неточно передают слова спортсменок и задают неуместные вопросы. Зато в своем подкасте Экхофф и Тандреволд могут оставаться максимально естественными, и, кажется, публике это очень нравится.

Розыгрыш бойфренда и предъявы Нортугу



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Экхофф — девушка, которая точно не полезет за словом в карман. Она умеет колко пошутить, разрядить обстановку, а иногда и поставить в тупик.

Например, прошлым летом 29-летняя норвежка серьезно ушибла бедро. Но даже в такой момент сохраняла при себе чувство юмора.

— Я была очень расстроена. Ушиб был огромным. Чтобы все зажило, пришлось удалить старую кровь. У меня было внутреннее кровотечение между кожей и мышцами, — рассказывала Тириль. — Я сделала ультразвук шишки, отправила фото своему парню и написала, что беременна. Ему сильно поплохело, — веселилась норвежка.

Молодой человек биатлонистки, кстати, тоже спортсмен. Онун Лид Бигланд — бывший лыжник, выступавший за сборную Норвегии на юниорском уровне.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Но, когда Экхофф не в настроении, лучше не попадаться ей на глаза. Тириль искрит эмоциями — порой полярными.

В одном из интервью она призналась , что как-то сорвалась на легенду норвежского спорта Петтера Нортуга.

Во время тренировки к Тириль подъехала машина, из которой ее снимали на камеру. Оператором-любителем оказался сам Нортуг. Он сказал Экхофф, что та прекрасно выглядит, на что девушка ответила:

— А ты выглядишь толстым!

Правда, от сказанного Тириль тут же стало неловко.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

— Другие смеялись, но я была обеспокоена. Я отправила Петтеру сообщение, и он ответил: «Я заслужил это». Но я не сразу отошла от произошедшего, — призналась биатлонистка .

В общем, Тириль-ураган — прозвище, которое она заслужила.

Романтический уикэнд посреди сезона

Экхофф упорно работает в межсезонье и не жалеет себя на гонках. Но она четко знает: делу время, а потехе час. Так что в рождественскую паузу Тириль не стала заниматься отшельничеством, а в хорошей компании своего бойфренда, подруги Тандреволд и ее избранника отправилась на перезагрузку в горы.



Фото из инстаграма Ингрид Тандреволд

— Норвежцы сильно напиваются в новогоднюю ночь и устраивают большую вечеринку. Традиции? Нет. Просто много алкоголя. Вот и все наши традиции, — шутила гонщица. — Но мы, биатлонисты, конечно, не так сильно отмечаем.

Судя по всему, формат приятного отдыха, совмещенного с тренировками, пошел Экхофф на пользу — постновогодние этапы в Оберхофе и Рупольдинге она провела на очень высоком уровне.

Расплата за скромное детство



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

В конце января 2020-го норвежское издание VG подсчитало , что Тириль Экхофф за шесть побед и одно серебро по ходу текущего сезона Кубка мира заработала около $ 185 тыс.

На вопрос, как биатлонистка планирует потратить выигрыш, она ответила в своем фирменном стиле:

— Такие большие деньги? Вау, я даже не в курсе. Наверное, куплю себе новую кровать.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Экхофф, кстати, призналась, что она немного скряга.

— Раньше я была бедной и все такое… Теперь понимаю, что значит зарабатывать биатлоном. Ожидала ли? Нет, но теперь вижу, какие суммы приходят на банковский счет.

И, кажется, на выходе мы имеем прекрасную историю, когда любимое дело дарит кайф, титулы, признание… и новую кровать.

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