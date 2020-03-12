В Беларуси резко выросло число заражённых коронавирусом: их уже 21 человек

Источник материала: KYKY

Минздрав сообщил о росте числа зараженных коронавирусной инфекцией, которую ВОЗ уже признала пандемией. В нашей стране – 21 пациент с подтвержденным диагнозом. Они находятся в больнице. Буквально пару часов назад из последних отчетов ведомства мы знали лишь о 12 эпизодах коронавируса в Беларуси, при этом четыре человека излечились.

Успокаивая, Минздрав пишет , что новых пациентов изолировали вовремя – в тот момент, когда вирус из организма в окружающую среду не выделялся (это происходит минимум спустя три дня после заражения). Это значит, что передать инфекцию другим людям они не могли, говорят медики. «Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести [речь о мужчине, который с пневмонией попал в больницу 9 марта, до этого момента он скрывал, что находился в Италии]», – сказано в сообщении Минздрава.

Коронавирус дошел до Минска, Витебска, Гомеля и Гродно. Сегодня, 12 марта, из Минской инфекционной больницы выписали иранского студента БНТУ: он стал «нулевым пациентом» с новым типом вируса в республике. Ранее Минздрав передавал, что коронавирус подозревают у студентов БГУ: там идут санитарно-эпидемиологические мероприятия, но факультеты работают в прежнем режиме.