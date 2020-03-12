Сильный ветер, дождь и мокрый снег в Беларуси

Оранжевый уровень опасности на 13 марта объявлен в стране из-за сильного ветра.

Об этом сообщили в Белгидрометцентре.

В пятницу синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, дождь и мокрый снег. По чти на всей территории республики ожидается усиление ветра, порывы ночью и утром до 21-24, по Витебской области – до 25 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от - 1 до +5 градусов, днем до +11 градусов.

В субботу, 14 марта, почти по всей Беларуси также ожидается сильный ветер - до 15-22 метров в секунду.