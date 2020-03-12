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НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Источник материала: Tut.by
НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 из пандемии коронавируса, сообщает
«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, после консультаций с медицинскими экспертами и совещания с советом директоров НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня.
Наша цель – снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю.
Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы», – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.
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НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 из пандемии коронавируса, сообщает Sports.ru.
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