НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 из пандемии коронавируса, сообщает Sports.ru .



Фото: Reuters

«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, после консультаций с медицинскими экспертами и совещания с советом директоров НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня.

Наша цель – снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю.

Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы», – сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.