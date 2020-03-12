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Работает на экологию. МАЗ выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минский автомобильный завод выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу. 12 марта новинку презентовали в могилевском филиале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там ее, собственно, конструировали и собирали. Одной заправки сжатым газом хватает примерно на 250 километров, а это полный рабочий день. При этом экономия составляет 40 % в сравнении с дизельными аналогами. Важными плюсами являются также бесшумность и экологичность.
Новый мусоровоз Минского автомобильного завода сконструировали и собрали в могилевском филиале. В отличие от дизельных аналогов, машина практически бесшумная и экологичная. Газовое оборудование четвертого поколения. Мусоровоз вырабатывает в 10 раз меньше угарного газа.
Павел Каранкевич, главный конструктор завода «Могилевтрансмаш»:
Ирина Недобоева, корреспондент:
На МАЗе уже подсчитали экономическую составляющую. Основные расходы эксплуатирующих организаций приходятся на топливо. Новый мусоровоз позволит его экономить. Следовательно, быстро окупится.
Юрий Пивоваров, начальник управления продаж спецтехники и шасси ОАО «Минский автомобильный завод»:
Новинку успел оценить и министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов. По его словам, машина полностью соответствует требованиям, которые предъявляет к сфере коммунального хозяйства глава государства.
Мусоровоз уже прошел длительные испытания по безопасности и экологии. Новинка вышла надежной и неприхотливой. И получила одобрение Таможенного союза. Уже в ближайшем будущем газовые мусоровозы будут широко применяться не только в Беларуси, но и в странах СНГ.
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу. 12 марта новинку презентовали в могилевском филиале,...
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