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Президент Беларуси объявил благодарность труженикам агропромышленного комплекса

12.03.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 марта Александр Лукашенко объявил благодарность труженикам села Брестской области и Мозырского района Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодарности Президента удостоились и коллективы других регионов страны. К распоряжению полагается и материальная помощь: так, облисполком получит подарочный сертификат на 540 тысяч рублей на покупку техники, а райисполкомы и хозяйства – ценный подарок стоимостью не менее 86 тысяч рублей.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 12 марта Александр Лукашенко объявил благодарность труженикам села Брестской области и Мозырского района Гомельской области, сообщили в...
 
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