Президент Беларуси объявил благодарность труженикам агропромышленного комплекса

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 марта Александр Лукашенко объявил благодарность труженикам села Брестской области и Мозырского района Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодарности Президента удостоились и коллективы других регионов страны. К распоряжению полагается и материальная помощь: так, облисполком получит подарочный сертификат на 540 тысяч рублей на покупку техники, а райисполкомы и хозяйства – ценный подарок стоимостью не менее 86 тысяч рублей.