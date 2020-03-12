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Президент Беларуси объявил благодарность труженикам агропромышленного комплекса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 марта Александр Лукашенко объявил благодарность труженикам села Брестской области и Мозырского района Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодарности Президента удостоились и коллективы других регионов страны. К распоряжению полагается и материальная помощь: так, облисполком получит подарочный сертификат на 540 тысяч рублей на покупку техники, а райисполкомы и хозяйства – ценный подарок стоимостью не менее 86 тысяч рублей.
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Новости Беларуси. 12 марта Александр Лукашенко объявил благодарность труженикам села Брестской области и Мозырского района Гомельской области, сообщили в...
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