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Её портрет был всегда рядом с сердцем. История фронтовой любви, которая началась с нескольких фотографий
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Фотография этой девушки изменила и войну, и мир Алексея Рязанова.
Алексей Рязанов, ветеран Великой Отечественной войны:
Он командовал дивизионом легендарных «катюш», но куда чаще произносил не это женское имя. Его Эльза служила в медсанбате. Даже находясь за десятки километров, лечила душу любимого своей улыбкой. Она всегда была с ним в миллиметрах от сердца.
Алексей Рязанов:
И даже когда казалось, что не то что любовь, жизнь отсчитывает секунды, у молодого командира оставалось то, что не мог отнять ни один выстрел и ни один враг. Он не раз полушепотом прощался с глазами самого близкого человека.
Алексей Рязанов:
Алексей Васильевич вспоминает, как уже под занавес Великой Отечественной возлюбленная вдруг объявила войну чёрно-белый классике. В таком долгожданном конверте вдруг оказался настоящий фотомонтаж ручной работы.
Алексей Рязанов:
Их общую историю, которая началась фактически с двух-трех фотографий, судьба не переписывала больше полувека. Сегодня Эльзы рядом с Алексеем уже нет, но он по сей день хранит пожелтевшую телеграмму и снимки, которые, казалось, согревали в окопе.
Алексей Рязанов:
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Её портрет был всегда рядом с сердцем. История фронтовой любви, которая началась с нескольких фотографий
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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