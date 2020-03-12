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Сдача экзаменов в ГАИ — предложения по развитию конкуренции направлены в МВД
12.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило предложения по развитию конкуренции Министерству внутренних дел, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
Ранее в МАРТ обращались по поводу необоснованных отказов в приеме экзамена на транспортном средстве автошколы. Министерство установило факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства со стороны УВД Могилевского облисполкома. «Вместе с тем в рассматриваемой ситуации имеются признаки ограничения конкуренции. Экзамен не обязательно сдавать на автомобиле ГАИ», — отметили в
В текущем году в министерство поступили обращения, свидетельствующие, что фактическая ситуация, связанная с невозможностью сдачи экзамена на транспортном средстве автошколы, не изменилась. В связи с этим МАРТ направил в МВД предложения о принятии мер, содействующих развитию товарных рынков и конкуренции.
МВД предложено принять меры по приведению внутренних документов всех территориальных УВД в соответствие с действующим законодательством, регламентирующим порядок приема
Согласно поступившим в МАРТ сведениям, МВД приняло соответствующие меры.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило предложения по развитию конкуренции Министерству внутренних дел, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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