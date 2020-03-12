Сдача экзаменов в ГАИ — предложения по развитию конкуренции направлены в МВД

Источник материала: Вороновская газета





Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило предложения по развитию конкуренции Министерству внутренних дел, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Ранее в МАРТ обращались по поводу необоснованных отказов в приеме экзамена на транспортном средстве автошколы. Министерство установило факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства со стороны УВД Могилевского облисполкома. «Вместе с тем в рассматриваемой ситуации имеются признаки ограничения конкуренции. Экзамен не обязательно сдавать на автомобиле ГАИ», — отметили в МАРТ .

В текущем году в министерство поступили обращения, свидетельствующие, что фактическая ситуация, связанная с невозможностью сдачи экзамена на транспортном средстве автошколы, не изменилась. В связи с этим МАРТ направил в МВД предложения о принятии мер, содействующих развитию товарных рынков и конкуренции.

МВД предложено принять меры по приведению внутренних документов всех территориальных УВД в соответствие с действующим законодательством, регламентирующим порядок приема квалификационных экзаменов на право управления механическими транспортными средствами. «Цель — не допустить необоснованные отказы в приеме такого экзамена на транспортных средствах автошкол. Необходимо создать равные условия для всех хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности при предоставлении автомобилей для сдачи экзаменов», — подчеркнули в МАРТ.

Согласно поступившим в МАРТ сведениям, МВД приняло соответствующие меры.

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