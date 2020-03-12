Минздрав Беларуси рекомендовал ограничить массовые мероприятия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко обсудил с министром здравоохранения Беларуси ситуацию с коронавирусом. Страна не будет закрывать границы, но массовые мероприятия постараются ограничить, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Закрывать границы из-за коронавируса Беларусь не будет. Беларусь – транзитная страна, это повлечет экономические потери, а вирус все равно не остановит. Так что медики выступают за комбинированный подход: санитарный контроль на границе, плюс профилактика внутри страны.

Оснований для паники нет , подтвердил президент Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости он обсудил с министром здравоохранения сначала развитие белорусской фарминдустрии, затем цены на импортное медоборудование, а потом ситуацию с коронавирусом.

«Меня, прежде всего, волнует главный вопрос – управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в неординарных случаях. Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы. Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований», – заявил президент.

Белорусские медики работают оперативно. За это их похвалила ВОЗ. Все, кто приехал из регионов с эпидемией, прошли диагностику. Потом проверяли тех, кто был с ними в контакте. На этот период они были изолированы. У многих инфекция протекала в легкой форме. Поэтому специалисты предлагают таким пациентам быть на домашнем карантине.

«Если вам дороги ваши близкие, побудьте вы дома. Если ребенок заболел, не тащите его в дошкольное учреждение. Близким объясните, что лучше побыть дома», – рекомендует министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

В ближайшее время Минздрав рекомендует ограничить массовые мероприятия. Медики, которые сейчас лечат заразившихся и делают анализы, получат дополнительные выплаты к заработной плате.

Во Дворце Независимости никаких чрезвычайных мер по борьбе с вирусом не предпринимали. Разве только в нескольких помещениях появились емкости с дезинфицирующим средством для рук.