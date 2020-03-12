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Минздрав Беларуси рекомендовал ограничить массовые мероприятия
12.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко обсудил с министром здравоохранения Беларуси ситуацию с коронавирусом. Страна не будет закрывать границы, но массовые мероприятия постараются ограничить, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.
Закрывать границы из-за коронавируса Беларусь не будет. Беларусь – транзитная страна, это повлечет экономические потери, а вирус все равно не остановит. Так что медики выступают за комбинированный подход: санитарный контроль на границе, плюс профилактика внутри страны.
Белорусские медики работают оперативно. За это их похвалила ВОЗ. Все, кто приехал из регионов с эпидемией, прошли диагностику. Потом проверяли тех, кто был с ними в контакте. На этот период они были изолированы. У многих инфекция протекала в легкой форме. Поэтому специалисты предлагают таким пациентам быть на домашнем карантине.
В ближайшее время Минздрав рекомендует ограничить массовые мероприятия. Медики, которые сейчас лечат заразившихся и делают анализы, получат дополнительные выплаты к заработной плате.
Во Дворце Независимости никаких чрезвычайных мер по борьбе с вирусом не предпринимали. Разве только в нескольких помещениях появились емкости с дезинфицирующим средством для рук.
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Закрывать границы из-за коронавируса Беларусь не будет. Эту меру в Минздраве считают нецелесообразной.
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