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Леонид Злотников: В Беларуси девальвация будет, пока эта модель экономики существует

12.03.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист Леонид Злотников не поддается панике: спад белорусской экономики для него не неприятная неожиданность, а ожидаемое последствие государственной политики.

Падение белорусского рубля связано не только и не столько с внешними факторами, сколько с системными недостатками белорусской экономической модели, передает «Белсат».

«У нас девальвация еще не закончилась, и она будет вечной, пока эта модель экономики существует», – высказался экономист Леонид Злотников.

Прогноз гостя программы не оставляет места для оптимизма: он не видит каких-либо факторов, которые бы способствовали улучшению качества жизни граждан Беларуси.
 
 
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Экономист Леонид Злотников не поддается панике: спад белорусской экономики для него не неприятная неожиданность, а ожидаемое последствие государственной...
 
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