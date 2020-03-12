|
Леонид Злотников: В Беларуси девальвация будет, пока эта модель экономики существует
Источник материала: Партизан
Экономист Леонид Злотников не поддается панике: спад белорусской экономики для него не неприятная неожиданность, а ожидаемое последствие государственной политики.
Падение белорусского рубля связано не только и не столько с внешними факторами, сколько с системными недостатками белорусской экономической модели, передает
«У нас девальвация еще не закончилась, и она будет вечной, пока эта модель экономики существует», – высказался экономист Леонид Злотников.
Прогноз гостя программы не оставляет места для оптимизма: он не видит каких-либо факторов, которые бы способствовали улучшению качества жизни граждан Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист Леонид Злотников не поддается панике: спад белорусской экономики для него не неприятная неожиданность, а ожидаемое последствие государственной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)