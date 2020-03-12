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Новая система оплаты. Купить билеты на аттракционы в Минске можно будет мгновенно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К открытию сезона в городских парках заработает новая система оплаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас здесь модернизируют оборудование, чтобы к началу сезона новая возможность оплаты стала доступна отдыхающим.
На аттракционах разместят баннеры с QR-кодами. При их сканировании произойдет автоматическая переадресация на сайт платежной системы. После регистрации билет можно купить мгновенно и в одно касание. Посетитель должен будет лишь поднести QR-код к считывающему устройству на турникете, чтобы пройти на аттракцион.
Однако приобрести билеты таким образом можно будет только по полной стоимости. Льготники будут вынуждены покупать билеты в кассах.
Владимир Бабивский, главный инженер Минскзеленстроя:
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Новости Беларуси. К открытию сезона в городских парках заработает новая система оплаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас здесь...
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