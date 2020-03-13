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Отменят все концерты, которые дают артисты не из Беларуси. Посчитали их (только крупные)
Источник материала: Tut.by
12 марта Министерство здравоохранения
Информация о том, что в Беларуси собираются ввести подобные ограничения, неофициально появилась еще утром в четверг, 12 декабря. TUT.BY созвонился со многими организаторами концертов, которые сообщили, что пока нет официальных документов, продажу билетов они не приостанавливают. «Комментарий Минздрава на сайте не имеет юридической силы, это не нормативно-правовой акт. Пока все гастрольные удостоверения действительны. Тем не менее нам нужна конкретика, будем ее добиваться», — сказал один из промоутеров. Другие организаторы концертов также сообщили, что ждут официальных документов.
Какие крупные мероприятия отменились еще до ограничений Минздрава
Стоит отметить, что часть мероприятий была отменена еще до сообщения Министерства здравоохранения. Так, за несколько дней до мероприятия
— С сожалением и тяжелым сердцем мы вынуждены отложить наши выступления в Литве, Латвии, Эстонии, России, Украине и Беларуси. В связи с беспрецедентной глобальной обеспокоенностью пандемией коронавируса, а также возникающими из-за этого проблемами с перелетами, мы приняли решение немедленно вернуться домой к своим семьям. Мы уже работаем над тем, чтобы вернуться и сыграть несостоявшиеся шоу при первой возможности, —
Но это — не все. Не дожидаясь официальных заявлений, но из-за «потенциальной угрозы запретов на массовые мероприятия» фестиваль крафтового пива VII Minsk Craft Beer Fest
Также давно известно, что
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Какие крупные концерты с 13 марта по 6 апреля вероятней всего отменят
После сообщения Минздрава об «ограничении до 6 апреля всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием» многие стали задаваться двумя вопросами. Во-первых, что имеется в виду под «массовым» мероприятием (от какого количества человек), и что конкретно подразумевается под формулировкой «с международным участием».
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун уточнила, что, например, концерты российских и украинских исполнителей, большое количество которых запланировано на указанные даты (с 13 марта по 6 апреля), также попадают под это определение. То есть речь идет об отмене всех концертов, которые дают артисты-небелорусы. Что касается вопроса «массовости», ответа на него пока нет. При этом стоит уточнить, что в упомянутом сообщении министерства сказано следующее: «Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий в это время будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения (основная задача — без риска для собравшихся)».
AFISHA.TUT.BY изучила список концертов на эти даты. Вот, какие мероприятия вероятней всего отменят. Важно: концерты с международными исполнителями будут отменяться не только в столице, а абсолютно во всех городах Беларуси. Здесь же мы приводим в пример только самые крупные столичные концерты, их более 20.
Предполагается, что концерты белорусских исполнителей при этом состоятся. Например, 4 апреля в Falcon Club Arena выступит
Информация о том, будут ли выступления переноситься на другие даты или все-таки их отменят без переноса, а также все подробности о возврате денег за билеты будут объявлены позже.
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Посчитали, сколько минимум крупных ивентов придется отменить в Минске из-за мер, которые белорусские власти принимают в связи с мировой пандемией коронавируса.
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