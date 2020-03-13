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Беларусь протрезвела, но все еще спотыкается

13.03.2020 00:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Международные рейтинги постоянно норовят поставить Беларусь в топ пьющих стран. Минздрав устал возмущаться: все давно уже не так! Сейчас мы могли бы пол-Европы научить здоровому образу жизни. Если бы не одно «но».

Лидерство по потреблению алкоголя нам ошибочно приписывали уже несколько раз. Последняя такая история произошла в феврале этого года с рейтингом организации World Population Review. Дело в том, что Беларусь действительно лидировала по потреблению алкоголя до 2014 года. Но последние годы мы начали трезветь.

По официальным подсчетам, на каждого белоруса приходится лишь 11,2 литра чистого спирта в год.  И в 26 странах мира пьют больше, чем в Беларуси. На первом месте – Молдавия, а в первой десятке есть такие развитые страны, как Германия и Люксембург.

Получается, нам в пору давать Германии советы по отрезвлению нации? Вообще-то, есть одна неувязка. В Беларуси мужчины трудоспособного возраста (15-59) все еще мрут, как мухи, – и эти смерти так или иначе связаны с алкоголем.


Белорусские молодые мужчины по смертности опережают не только женщин, но и своих «братьев» в Европе. Как сообщал Минздрав, наши умирают в 3 раза чаще.

А причем здесь алкоголь?

Если мы обратимся к статистике о причинах смерти, алкоголь фигурирует лишь в одном пункте – отравление этанолом. По этой причине у нас умирает неприлично большое для цивилизованной страны число людей – оно больше, чем умерших в ДТП.

Однако «алкогольные» смерти этим не ограничиваются. Так, более 70% убийств происходит в состоянии алкогольного опьянения. Не удивительно, что по количеству убийств на 100 тыс. населения мы в лидерах Европы. Суициды в Беларуси занимают первое месте среди внешних причин смерти, и они тоже связаны с пьянством. По информации Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология», в 55% случаев самоубийство совершали люди в состоянии алкогольного опьянения. Около 80% погибших на пожарах были пьяны, по данным Гродненского МЧС.

Со злоупотреблением спиртным вероятно связаны и системные болезни, которые вдруг стали выкашивать наших трудоспособных носителей Y-хромосомы.

Пьем меньше Европы, а мрем больше. Как же так?

В Беларуси мужская смертность последние годы снижается, пик приходился на 2005 год. Тогда, напомним, наша страна была в мировых лидерах по количеству выпитого спирта. Теперь мы пьем меньше Германии, наши мужчины стали умирать реже, но по продолжительности жизни им до немецких все еще далеко. Почему так происходит?

По версии многих исследователей, причина смертности – в способе потребления алкоголя: у нас принято пить до интоксикации. А ведь значительная часть связанных с алкоголем смертей происходит в состоянии сильного опьянения. Пьем редко, но метко, как говорится.

К тому же Беларусь остается мировым лидером по потреблению крепких спиртных напитков на душу населения (доклад ВОЗ от 2018 года).

Следовательно, поучать Германию нам рановато. А лучше задуматься о последствиях доступности крепкого алкоголя в любое время и в любом количестве. Алкогольное лобби в Беларуси по-прежнему убивает тысячи людей в год – при молчаливом согласии государства.

 
 
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Международные рейтинги постоянно норовят поставить Беларусь в топ пьющих стран. Минздрав устал возмущаться: все давно уже не так! Сейчас мы могли бы пол-Европы...
 
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