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В Несвиже прошла одна из самых интересных олимпиад

13.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Одна из самых интересных олимпиад, проводимых в районе, — олимпиада по Правилам дорожного движения. И для того, чтобы стать ее участником, следует быть победителем внутришкольной олимпиады, быть лучшим знатоком Правил дорожного движения в своем учреждении образования.

В Несвиже прошла одна из самых интересных олимпиад

На базе СШ № 3 г. Несвижа прошла 15-я юбилейная районная олимпиада по ПДД, в которой приняли участие 19 команд из учреждений образования района. Команды приехали в составе трех человек (по одному учащемуся из пятых, шестых и седьмых классов).

Открыл олимпиаду теплыми словами напутствия в адрес участников старший гос-автоинспектор отделения ГАИ Несвижского РОВД И.И. Жибурт.

Олимпиада проходила в три этапа. Первый  — представление своего социального аудиоролика «Безопасная дорога устами детей!», направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В этом испытании первое место заняла команда гимназии,  второе  — СШ № 3 г. Несвижа, третье — Затурьянского УПК д/с-СШ.

Второй этап — «Решение билетов по ПДД». Победителем в личном первенстве считался участник, ответивший правильно на 10 вопросов и затративший наименьшее время на решение билета; в командном  — команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов по сумме трех участников и затратившая наименьшее время на решение билетов. В результате напряженной борьбы победителями в личном первенстве среди учащихся 5-х классов стали: Алексей Азарко из СШ № 3 г. Несвижа (диплом I степени), Никита Мазуров из  Новоселковского УПК   д/с-СШ (диплом II степени) и Денис Севастюк из  СШ № 1 г. Несвижа (диплом III степени). Среди учащихся 6-х классов победу одержали: Арина Буракова из СШ № 3 г. Несвижа (диплом I степени), Екатерина Михалевич из Островского УПК д/с-СШ (диплом II степени) и Роман Шантар из СШ № 4 г. Несвижа (диплом III сте-пени). Победу в личном первенстве среди учащихся 7-х классов одержали: Полина Король из СШ № 3 г. Несвижа (диплом I степени), Никита Козубовский из    Солтановщинского УПК д/с-СШ (диплом II степени) и  гимназист Глеб Агейко (диплом III степени).

Победителем на этапе «Командное решение билетов по ПДД» стала команда третьей городской школы,  на втором месте — ребята  из Островского УПК, третий результат показали ученики из Солтановщины.

На третьем этапе — «Командное решение задачи «Дорожная ситуация» —  команда решала конкретную дорожную ситуацию. места распределились так: 3-е место заняли ребята из Сейлович, 2-е — у команды Островского УПК, а победили ученики третьей школы.

По итогам трех этапов победителем 15 юбилейной олимпиады по ПДД  признана команда СШ   № 3 г. Несвижа (руководитель М.М. Макавчик), второе место — у команды Островского УПК д/с-СШ (руководитель Н.С. Яцкевич), а команда Солтановщинского УПК   д/с-СШ (руководитель Ж.А. Быкадорова) заняла третье место.

Призеров наградили дипломами управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома, а от отдела ГАИ Несвижского РОВД ребята по- лучили полезные сувениры и сладкие призы.

Наталья СОЛОВЬЕВА,

заведующий отделом ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района».

 


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Одна из самых интересных олимпиад, проводимых в районе, — олимпиада по Правилам дорожного движения. И для того, чтобы стать ее участником, следует
 
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