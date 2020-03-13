«Жалкие мужчины». Посмотрите на фото мужчин во время шопинга с женщинами

Источник материала: Tut.by

Наверняка вы ни раз наблюдали эту картину: грустный мужчина сидит на банкетке в магазине, пока его спутница примеряет очередной наряд или порхает между стеллажами в поисках необходимым вещей для дома. Создатели инстаграм-аккаунта Miserable Men («Жалкие мужчины») тоже обратили внимание на непростые лица ожидающих конца шоппинга, но пошли дальше: они стали коллекционировать фотоснимки ожидающих мужчин из разных магазинов и шопинг-молов. Редакция LADY.TUT.BY предлагает насладиться всеми оттенками мужской тоски.