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«Жалкие мужчины». Посмотрите на фото мужчин во время шопинга с женщинами

13.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наверняка вы ни раз наблюдали эту картину: грустный мужчина сидит на банкетке в магазине, пока его спутница примеряет очередной наряд или порхает между стеллажами в поисках необходимым вещей для дома. Создатели инстаграм-аккаунта Miserable Men («Жалкие мужчины») тоже обратили внимание на непростые лица ожидающих конца шоппинга, но пошли дальше: они стали коллекционировать фотоснимки ожидающих мужчин из разных магазинов и шопинг-молов. Редакция LADY.TUT.BY предлагает насладиться всеми оттенками мужской тоски.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miserable Men™️ (@miserable_men) 28 Янв 2018 в 11:11 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miserable Men™️ (@miserable_men) 6 Фев 2016 в 9:44 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miserable Men™️ (@miserable_men) 19 Фев 2020 в 4:34 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miserable Men™️ (@miserable_men) 26 Май 2019 в 6:45 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miserable Men™️ (@miserable_men) 1 Окт 2017 в 7:51 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miserable Men™️ (@miserable_men) 24 Сен 2017 в 10:45 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miserable Men™️ (@miserable_men) 16 Сен 2017 в 10:49 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miserable Men™️ (@miserable_men) 4 Ноя 2016 в 6:04 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miserable Men™️ (@miserable_men) 23 Дек 2016 в 3:18 PST

 
 
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В инстаграм-аккаунте собирают самые смешные фото мужчин, которые страдают во время шопинга
 
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