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Где будет очаг вероятного финансового кризиса – прогноз эксперта

13.03.2020 07:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поскольку вероятной причиной возникновения глобального финансового кризиса часто называют пандемию коронавируса (объявлена ВОЗ 11 марта — прим. ред.), то его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.

Так считает Дэвид Линч, экономический обозреватель газеты Washington Post.

По мнению Линча, будущее восьмой крупнейшей экономики мира (Италии, согласно рейтингу ООН — прим. ред.) будет зависеть от выносливости банковской системы, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе. И последняя с нагрузкой не справится:

"Италия парализована коронавирусом. В этой стране уже практически прекратилась коммерческая деятельность: там на пустых улицах сплошь закрытые магазины. То есть совсем скоро и бизнес, и частные лица, оставшись без денег, могут перестать обслуживать собственные кредиты. Это первый "звоночек".
 
 
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Поскольку вероятной причиной возникновения глобального финансового кризиса часто называют пандемию коронавируса (объявлена ВОЗ 11 марта — прим. ред.), то его...
 
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