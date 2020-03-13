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Более 600 пионеров Гомельской области соберет региональный этап фестиваля «Огонек приглашает друзей»

13.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Областной этап республиканского фестиваля-конкурса «Огонек приглашает друзей» пройдет 14 марта в Гомеле и 21 марта в Мозыре, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» Артем Карпенко.

Более 600 пионеров Гомельской области соберет региональный этап фестиваля «Огонек приглашает друзей»

В Гомеле соберутся чирлидинговые команды, чтобы поспорить за победу в конкурсе «Пионерские искры». «Дружины готовят номера патриотической направленности. Этому будут соответствовать и костюмы, и музыкальное сопровождение, и сами речевки, и атрибутика. Некоторые выступления будут на белорусском языке. Одна из команд представит авторскую песню, написанную специально для соревнований», — рассказал Артем Карпенко.

В Мозыре ребята посоревнуются в номинациях «Флаг-шоу», «Плац-концерт», «Пионерские гонки».

По результатам всех конкурсов будут определены участники, которые представят область в финале республиканского фестиваля (пройдет в начале апреля в Гомеле).

Фестиваль-конкурс «Огонек приглашает друзей» — это масштабный проект Белорусской республиканской пионерской организации, направленный на гражданско-патриотическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни, физическое развитие подрастающего поколения. Организуют региональный этап областная организация ОО БРПО совместно с главным управлением образования облисполкома при поддержке Мозырского райисполкома.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Областной этап республиканского фестиваля-конкурса "Огонек приглашает друзей" пройдет 14 марта в Гомеле и 21 марта в Мозыре, сообщил корреспонденту...
 
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