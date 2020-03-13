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Мировые политики оценили ситуацию с коронавирусом: Самый страшный кризис в здравоохранении

13.03.2020 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После того, как во Всемирной организации здравоохранения заявили о высокой угрозе пандемии COVID-19, ряд стран приняли усиленные меры по предотвращению распространения заболевания.




Что думают по поводу эпидемии нового китайского вируса мировые политики?

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал эпидемию коронавируса самым страшным за столетие кризисом в области здравоохранения страны. По словам французского лидера, все только начинается.

- Французский лидер обратился к гражданам страны, призвав людей пожилого возраста и людей с хроническими болезнями как можно больше оставаться дома. Также Макрон попросил работодателей разрешить сотрудникам работать из дому и посоветовал жителям страны отказаться от рукопожатий и тем более поцелуев при встрече, - сообщает France24.

Как отмечает издание, Макрон не исключил возможность закрытия границ Франции "в координации с Евросоюзом".

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что коронавирус является худшим кризисом общественного здравоохранения для поколения, и принятие новых мер может "вызвать серьезные сбои" в течение многих месяцев.

- Число случаев резко возрастет, и действительно, истинное число случаев выше, возможно, намного выше, чем число случаев, которые мы до сих пор подтверждали тестами, - заявил политик.

В своем обращении Джонсон призвал людей с лихорадкой или кашлем теперь оставаться дома в течение семи дней. 

- С завтрашнего дня, если у вас есть симптомы коронавируса, пусть и слабые - новый постоянный кашель или высокая температура - тогда вы должны оставаться дома не менее 7 дней, чтобы защитить других и помочь замедлить распространение болезни. Мы советуем всем, кому за 70, и людям с серьезными заболеваниями, отказываться от круизов, а также от международных школьных поездок, - отметил британский премьер.

По его словам, правительство Великобритании в настоящее время не планирует запрещать спортивные мероприятия, но этот вопрос находится на рассмотрении.
 
 
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После того, как во Всемирной организации здравоохранения заявили о высокой угрозе пандемии COVID-19, ряд стран приняли усиленные меры по предотвращению...
 
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