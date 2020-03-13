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Белорусская группа Intelligency лидирует в хит-парадах Shazam

13.03.2020 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Популярное приложение Shazam, которое помогает пользователям находить музыку с первых нот, составляет свои рейтинги популярных у слушателей песен.

Белорусская группа Intelligency лидирует в хит-парадах Shazam
фото: euroradio.fm
Так, белорусская группа Intelligency с треком August, в белорусском рейтинге Shazam занимает лидирующую первую строчку. Также в числе первых песня разместилась в российском и украинском рейтингах.

Если посмотреть на мировой рейтинг из 200 самых популярных композиций, то трек August разместился на 24-й строчке, что можно назвать очень хорошим результатом.

Основателями группы являются Всеволод Довбня и Юрий Тарасевич. Группа была создана около пяти лет назад, и поначалу ребята позиционировали себя как уличные музыканты.

Теперь группа достаточна известна и узнаваема, причем, что примечательно, ребята всего добились сами, без посторонней помощи.

В музыке группы Intelligency совмещены необычным образом как электронная, так и живая музыка. Музыканты играют в таких стилях как techno, idm, deep house, blues.
 
 
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Популярное приложение Shazam, которое помогает пользователям находить музыку с первых нот, составляет свои рейтинги популярных у слушателей песен.
 
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