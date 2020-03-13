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Вопрос сезона: куда можно ехать отдыхать?

13.03.2020 07:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Куда поехать отдыхать с минимальным риском заразиться коронавирусом. Исполнительный директор российского Альянса туристических агентств Наталия Осипова озвучила список таких стран.



Вот куда точно не стоит соваться, дабы не подхватить бушующую в мире заразу, так это в Китай, Италию, Иран и Южную Корею. Меньший риск заболеть COVID-19 наблюдается во Франции, Испании, Германии, Швейцарии, Греции, Египте и Таиланде.

Новая болезнь сильно ударила по туристическому бизнесу, однако есть страны, в которых отдых куда более безопасен, чем в выше перечисленных.

"Турция, Тунис, Кипр, Вьетнам — эти страны на сегодняшний момент продаются. Можно ехать в те страны, которые не занесены в список опасных, допустим, на Кубу. Там вообще нет коронавируса", — рассказала Осипова.

Она также отметила, что не нужно бояться стран, где зафиксировано минимальное количество зараженных. 
 
 
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Куда поехать отдыхать с минимальным риском заразиться коронавирусом. Исполнительный директор российского Альянса туристических агентств Наталия...
 
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