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Премьер Канады на карантине: заразилась супруга

13.03.2020 07:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания.

Симптомов заболевания у самого Трюдо нет. Болезнь его жены протекает в мягкой форме.
 
 
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Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства...
 
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