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Премьер Канады на карантине: заразилась супруга
Источник материала: Партизан
Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад, передает
Ранее сообщалось, что премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания.
Симптомов заболевания у самого Трюдо нет. Болезнь его жены протекает в мягкой форме.
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Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства...
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