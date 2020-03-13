«Бладшот», много мяса и бесплатный урок игры на гитаре. Куда идти в выходные?

Источник материала: Tut.by

Пока в Минске такая серость, работать криминально сложно, да? Но на носу выходные, которых вы, скорее всего, очень ждали. AFISHA.TUT.BY прикинула, как можно достойно провести этот уик-энд, если вы все-таки не боитесь коронавируса и планируете выйти из дома. В одном месте мы собрали лучшие мероприятия пятницы и выходных. При выборе, как и всегда, ориентировались на ивенты, которые минчане чаще всего просматривали на нашем сайте с период с 9 по 12 марта. Ну и не брали в расчет мероприятия с иностранцами , конечно же.



Фото предоставлено организаторами

С 12 марта в столице стартовал самый веселый и шумный гастрофест из всей серии. Он посвящен Дню святого Патрика и продлится вместо привычных нескольких недель всего десять дней. Как и всегда, столичные заведения подготовили для минчан сытные сеты, стоимость каждого — 15 рублей. Посмотреть на красивенные блюда, которые посетителям предложат минские кафе, можно тут .

Когда: все выходные

Где: в заведениях Минска

Сколько: 15 рублей

Провести уикенд с корейским кино



Кадр из фильма «Паразиты»

Недавно в Минске стартовал очень симпатичный проект — «Уикенды с кино Южной Кореи. Искусство и экстрим». Сложно не заметить, что южнокорейское кино завоевывает зрительскую любовь. Отличаете ли вы Пона Чжун Хо от Пака Чхан Ука или только открываете для себя корейский кинематограф? Каждые субботу и воскресенье с 14 марта по 4 апреля программный директор «Лістапада» Игорь Сукманов будет представлять самые известные южнокорейские картины. В ближайшую субботу в программе «Паразиты» — триумфатор последнего «Оскара» , в воскресенье — «Пылающий». Если еще не смотрели оба этих фильма, бегом! Остальные выходные тоже приберегите для лучшего корейского кино.

Когда: 14 и 15 марта, а потом и в остальные выходные

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Покричать песни Мэвла на его концерте



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если вы еще не слышали хиты «Патамушка» и «Холодок» молодого белорусского поп-исполнителя Мэвла, кажется, в последнее время вы живете в берушах. Меньше чем за год он превратился из простого гомельского парня, окончившего ПТУ, в музыкальный «Прорыв года Беларуси». Мэвл взорвал музыкальные чарты, а теперь едет в большой тур по городам Беларуси, стран Балтии и России. Минское выступление пройдет уже в это воскресенье. Если следите за трендами в белорусской музыке, надо идти.

Когда: 15 марта, 19.00

Где: Re:Public

Сколько: от 30 рублей Купить билет

Попасть на урок по гитаре для начинающих



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: rozetka.com.ua

Кто-то давно хотел научиться играть на гитаре? Так вот, вас приглашают на открытый урок по акустической гитаре в школу Tornado. На мастер-класс зовут начинающих в возрасте от 8 до 78 лет. Гитару вам дадут на месте, а еще научат нескольким аккордам и вашей первой в жизни песне. Между прочим, вход на мероприятие свободный.

Когда: 13 марта, 19.00, 14 марта, 13.00

Где: « Торнадо », ул. З. Бядули, 13/5

Сколько: бесплатно

Сходить на главную премьеру недели — «Бладшот»



Кадр из фильма

У вас тоже настроение — как раз на хорошо скроенный боевик-экшен? Тогда билет на «Бладшот» с Вином Дизелем станет прекрасным подарком самому себе в зачет хорошо проведенной рабочей недели. По сюжету корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду.

Когда: все выходные

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля Купить билет

Оторваться на «Мечте»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/vectoronerave

«Мечта» — серия крутых техно-вечеринок в Минске. Проект пересекает отметку в четыре года своим новым мультижанровым ивентом «Импульс». Его отличительной чертой станет стейдж Portal, который будет не полностью танцевальным, но где еще будут проводиться арт-перформансы. Рейв будет нестись на танцполе Meteoric. Третий стейдж Oasis займет небольшую часть пространства огромного цеха и задумывается преимущественно диджейским и самым продолжительным. Танцы на нем закончатся не раньше 10 утра.

До сегодня планировалось, что на вечерине пройдет живое выступление Петра Термена на терменвоксе — правнука Льва Термена, создателя этого уникального музыкального инструмента. Как будет после вчерашних новостей пока не знаем (он же иностранец!), ждем вестей от организаторов.

Когда: 14 марта, 23.00

Где: Ok16

Сколько: 10 — 20 рублей

Взять билет на пластический спектакль «Мама»



Фото: vk.com/territoriakinovk

Запасайтесь носовыми платками! «Мама» — это пластический спектакль без единого слова с использованием техники театра теней. Он рассказывает сентиментальную историю о каждой маме на земле, не спавшей ночами от волнения за своих детей. А еще о каждой девочке, которая протестует, рвется на свободу от запретов и ограничений, а в итоге оказывается на месте мамы.

Когда: 14 марта, 17.00

Где: театр «Во дворике» (ул. Кирилла Туровского, 2)

Сколько: 10 рублей

Открыть для себя новое место



Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Недавно в столице открылась первая в нашей стране шампанерия, которая так и называется — Champaneria, и продают там в том числе безалкогольное игристое. Концепция места описывается просто: «Праздник каждый день». Тут нет дресс-кода, а пока и полноценной кухни. Последняя должна появиться уже в следующем месяце. Но вы все равно сможете красиво провести время в новом заведении и, если повезет, сделать крутые фотографии для Instagram.

Адрес: ул. Зыбицкая, 2

Время работы: с 18.00 до 02.00 ежедневно

Если все-таки решитесь остаться в выходные дома, вот вам лучшие тексты AFISHA.TUT.BY за последнее время. Там все — от подборок сериалов и тестов до крутых интервью и списка новых заведений столицы.

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