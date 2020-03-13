Проведение массовых мероприятий ограничат в Беларуси до 6 апреля

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси, ведомство считает, что основная задача сегодня - снизить риск завоза вируса из других стран. Поэтому 12 марта на специальном совещании в Совете министров было принято решение: до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием.

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача - без риска для собравшихся.

Кроме того, с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет выявления правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.