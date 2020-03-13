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Проведение массовых мероприятий ограничат в Беларуси до 6 апреля

13.03.2020 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Проведение массовых мероприятий ограничат в Беларуси до 6 апреля
Reuters

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси, ведомство считает, что основная задача сегодня - снизить риск завоза вируса из других стран. Поэтому 12 марта на специальном совещании в Совете министров было принято решение: до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием.

Проведение массовых мероприятий ограничат в Беларуси до 6 апреля В Китае сообщили, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача - без риска для собравшихся.

Кроме того, с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет выявления правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

 
 
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На специальном совещании в Совете министров было принято решение ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием.
 
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