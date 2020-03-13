Мороз и ветер – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

В ближайшие дни синоптики обещают мороз, метель и сильный ветер. Однако к воскресенью станет комфортнее.





Сегодня будет +2…6 °С и очень ветрено, до 19 м/с.

Завтра, 14 марта, днем обещают до -3 °С, а ночью до минус пяти. Погода будет пасмурной, возможна метель. Весь день будет порывистый ветер.

15 марта выглянет солнце и утихнет ветер. Днем будет +1 °С, в остальное время — морозно до минус трех.