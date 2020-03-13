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Мороз и ветер – погода в Горках на выходные
13.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В ближайшие дни синоптики обещают мороз, метель и сильный ветер. Однако к воскресенью станет комфортнее.
Сегодня будет +2…6 °С и очень ветрено, до 19 м/с.
Завтра, 14 марта, днем обещают до -3 °С, а ночью до минус пяти. Погода будет пасмурной, возможна метель. Весь день будет порывистый ветер.
15 марта выглянет солнце и утихнет ветер. Днем будет +1 °С, в остальное время — морозно до минус трех.
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В ближайшие дни синоптики обещают мороз, метель и сильный ветер. Однако к воскресенью станет комфортнее. Сегодня будет +2…6 °С и очень ветрено, до 19 м/с. Завтра,...
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