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Мороз и ветер – погода в Горках на выходные

13.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В ближайшие дни синоптики обещают мороз, метель и сильный ветер. Однако к воскресенью станет комфортнее.

 

Мороз и ветер – погода в Горках на выходные

 

Сегодня будет +2…6 °С и очень ветрено, до 19 м/с.

Завтра, 14 марта, днем обещают до -3 °С, а ночью до минус пяти. Погода будет пасмурной, возможна метель. Весь день будет порывистый ветер.

15 марта выглянет солнце и утихнет ветер. Днем будет +1 °С, в остальное время — морозно до минус трех.


 
 
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  В ближайшие дни синоптики обещают мороз, метель и сильный ветер. Однако к воскресенью станет комфортнее.     Сегодня будет +2…6 °С и очень ветрено, до 19 м/с. Завтра,...
 
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