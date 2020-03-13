Владельцы электромобилей освобождаются от НДС и дорожного сбора

Владельцы электромобилей не будут платить налог на добавочную стоимость при ввозе ТС в страну, а также пошлину за разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Информация о таких льготах содержится в указе «О стимулировании использования электромобилей», подписанном Александром Лукашенко 12 марта, сообщает пресс-служба президента.

Меры, принятые документом, призваны стимулировать спрос на электрический транспорт и создание в стране соответствующей сервисной и зарядной инфраструктуры.

В числе льгот также:

Возможность для физлиц вернуть НДС, уплаченный при покупке электромобиля в пределах 500 БВ.

Пользование бесплатными коммунальными парковками до 2026 года

Предоставление повышенного инвестиционного вычета бизнесу, связанному с электромобилями (производителям, владельцам ЭЗС и т.д.)

Освобождение зарядных станций от НДС при использовании в Беларуси

Включение затрат на строительство ЭЗС в число внереализационных расходов (подробнее в указе)

При согласии землепользователя земельные участки для установки ЭЗС будут предоставляться без изъятия их из земель общего пользования.

По словам замминистра экономики Юрия Чеботаря, меры, прописанные в указе, будут способствовать созданию в стране собственного производства электромобилей. Он отметил, что, по некоторым прогнозам, к 2030 году каждый пятый автомобиль будет электрическим. А принимаемые льготы способны активизировать развитие данной отрасли промышленност.