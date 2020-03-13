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Владельцы электромобилей освобождаются от НДС и дорожного сбора

13.03.2020 09:26 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Владельцы электромобилей не будут платить налог на добавочную стоимость при ввозе ТС в страну, а также пошлину за разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Информация о таких льготах содержится в указе «О стимулировании использования электромобилей», подписанном Александром Лукашенко 12 марта, сообщает пресс-служба президента.

Меры, принятые документом, призваны стимулировать спрос на электрический транспорт и создание в стране соответствующей сервисной и зарядной инфраструктуры.

В числе льгот также:

  • Возможность для физлиц вернуть НДС, уплаченный при покупке электромобиля в пределах 500 БВ.
  • Пользование бесплатными коммунальными парковками до 2026 года
  • Предоставление повышенного инвестиционного вычета бизнесу, связанному с электромобилями (производителям, владельцам ЭЗС и т.д.)
  • Освобождение зарядных станций от НДС при использовании в Беларуси
  • Включение затрат на строительство ЭЗС в число внереализационных расходов (подробнее в указе)
  • При согласии землепользователя земельные участки для установки ЭЗС будут предоставляться без изъятия их из земель общего пользования.

По словам замминистра экономики Юрия Чеботаря, меры, прописанные в указе, будут способствовать созданию в стране собственного производства электромобилей. Он отметил, что, по некоторым прогнозам, к 2030 году каждый пятый автомобиль будет электрическим. А принимаемые льготы способны активизировать развитие данной отрасли промышленност.

 
 
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Владельцы электромобилей не будут платить налог на добавочную стоимость при ввозе ТС в страну, а также пошлину за разрешение на допуск транспортного средства к...
 
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