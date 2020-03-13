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Владельцы электромобилей освобождаются от НДС и дорожного сбора
Источник материала: БДГ
Владельцы электромобилей не будут платить налог на добавочную стоимость при ввозе ТС в страну, а также пошлину за разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Информация о таких льготах содержится в указе «О стимулировании использования электромобилей», подписанном Александром Лукашенко 12 марта, сообщает пресс-служба президента.
Меры, принятые документом, призваны стимулировать спрос на электрический транспорт и создание в стране соответствующей сервисной и зарядной инфраструктуры.
В числе льгот также:
По словам замминистра экономики Юрия Чеботаря, меры, прописанные в указе, будут способствовать созданию в стране собственного производства электромобилей. Он отметил, что, по некоторым прогнозам, к 2030 году каждый пятый автомобиль будет электрическим. А принимаемые льготы способны активизировать развитие данной отрасли промышленност.
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Владельцы электромобилей не будут платить налог на добавочную стоимость при ввозе ТС в страну, а также пошлину за разрешение на допуск транспортного средства к...
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